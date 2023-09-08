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Мурашко проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
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14:37 08.09.2023 (обновлено: 14:38 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/murashko-1894998013.html
Мурашко проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
Мурашко проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
Мурашко проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы, видео опубликовано в телеграм-канале Минздрава России. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:37
2023-09-08T14:38
политика
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россия
михаил мурашко
сергей собянин
госдума рф
лдпр
московская городская дума
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы, видео опубликовано в телеграм-канале Минздрава России. "Успешно проголосовали",- сказал Мурашко. За пост мэра Москвы борются пять кандидатов, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев.
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политика, москва, россия, михаил мурашко, сергей собянин, госдума рф, лдпр, московская городская дума, борис чернышов (депутат), единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Россия, Михаил Мурашко, Сергей Собянин, Госдума РФ, ЛДПР, Московская городская дума, Борис Чернышов (депутат), Единый день голосования в России — 2023
Мурашко проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Министр здравоохранения Мурашко проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы, видео опубликовано в телеграм-канале Минздрава России.
"Успешно проголосовали",- сказал Мурашко.
За пост мэра Москвы борются пять кандидатов, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев.
 
ПолитикаМоскваРоссияМихаил МурашкоСергей СобянинГосдума РФЛДПРМосковская городская думаБорис Чернышов (депутат)Единый день голосования в России — 2023
 
 
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