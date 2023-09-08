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Мурашко проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Мурашко проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023

Мурашко проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы, видео опубликовано в телеграм-канале Минздрава России. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:37

2023-09-08T14:37

2023-09-08T14:38

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы, видео опубликовано в телеграм-канале Минздрава России. "Успешно проголосовали",- сказал Мурашко. За пост мэра Москвы борются пять кандидатов, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, россия, михаил мурашко, сергей собянин, госдума рф, лдпр, московская городская дума, борис чернышов (депутат), единый день голосования в россии — 2023