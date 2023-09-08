https://ria.ru/20230908/moloko-1894941901.html
Производство молока в Приамурье вырастет на 52 процента за счет новых ферм
Производство молока в Приамурье вырастет на 52 процента за счет новых ферм - РИА Новости, 08.09.2023
Производство молока в Приамурье вырастет на 52 процента за счет новых ферм
Четыре крупных инвестпроекта в сфере молочного животноводства планируют реализовать в Амурской области за три года, за счёт них объёмы производства молока... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:23
2023-09-08T12:23
2023-09-08T12:23
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773358056_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_4acf4ae3146b0f4cbc5ebc9252b388d5.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – РИА Новости. Четыре крупных инвестпроекта в сфере молочного животноводства планируют реализовать в Амурской области за три года, за счёт них объёмы производства молока вырастут на 52%, сообщает правительство Приамурья. "С началом работы всех четырех животноводческих комплексов в регионе на 52% (или на 75 тысяч тонн) вырастут объемы производимого молока. Уровень загрузки молокоперерабатывающих предприятий области возрастет до 90%. При таких показателях мы сможем сказать, что первый этап работы по развитию в регионе молочного животноводства успешно завершен и перейти к следующему шагу — созданию в Приамурье предприятий по более глубокой переработке молока", - рассказал губернатор Василий Орлов. В сентябре в Ивановском округе ввели в эксплуатацию первую очередь животноводческого комплекса на 1570 коров. Стартовало строительство второй очереди, рассчитанной на 830 голов КРС. Новый коровник должен заработать в 2025 году после чего производство молока в области увеличится на 8,3 тысячи тонн в год. Кроме того, в эксплуатацию ввели корпус для содержания молодняка КРС в Тамбовском округе. Еще три крупных проекта в сфере молочного животноводства находятся в стадии проектирования. Животноводческий комплекс на 1800 коров стоимостью 3,2 миллиарда рублей планирует строить АО "Димское". Начало работ ожидается в следующем году, ввод в эксплуатацию – в 2026 году. При выходе на проектную мощность новый комплекс даст 20,3 тысячи тонн молока в год, будет создано 80 новых рабочих мест. Начало строительства животноводческого комплекса на 1200 коров в селе Николо-Александровка Октябрьского района также запланировано на 2024 год, завершение — в 2026 году. Вложения в проект ЗАО "Агрофирма АНК" составят не менее 1,7 миллиарда рублей. Новый комплекс по планам должен дать дополнительно 8,5 тысячи тонн молока в год и создать 60 новых рабочих мест. Строительство животноводческого комплекса ООО "МИС АГРО" на 1200 коров начнется годом позже, в 2025 году. Стоимость проекта предварительно оценивается не менее чем в 1,7 миллиарда рублей, плановое производство молока – 9,2 тысячи тонн.
https://ria.ru/20230906/zavod-1894475912.html
https://ria.ru/20230904/priamure-1894090321.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773358056_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_d7e9e200d4f628f6dff2782b2d9b6f3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – РИА Новости. Четыре крупных инвестпроекта в сфере молочного животноводства планируют реализовать в Амурской области за три года, за счёт них объёмы производства молока вырастут на 52%, сообщает правительство Приамурья.
"С началом работы всех четырех животноводческих комплексов в регионе на 52% (или на 75 тысяч тонн) вырастут объемы производимого молока. Уровень загрузки молокоперерабатывающих предприятий области возрастет до 90%. При таких показателях мы сможем сказать, что первый этап работы по развитию в регионе молочного животноводства успешно завершен и перейти к следующему шагу — созданию в Приамурье предприятий по более глубокой переработке молока", - рассказал губернатор Василий Орлов.
В сентябре в Ивановском округе ввели в эксплуатацию первую очередь животноводческого комплекса на 1570 коров. Стартовало строительство второй очереди, рассчитанной на 830 голов КРС. Новый коровник должен заработать в 2025 году после чего производство молока в области увеличится на 8,3 тысячи тонн в год.
Кроме того, в эксплуатацию ввели корпус для содержания молодняка КРС в Тамбовском округе. Еще три крупных проекта в сфере молочного животноводства находятся в стадии проектирования.
В Приамурье поддержат инновационный газобетонный завод
Животноводческий комплекс на 1800 коров стоимостью 3,2 миллиарда рублей планирует строить АО "Димское". Начало работ ожидается в следующем году, ввод в эксплуатацию – в 2026 году. При выходе на проектную мощность новый комплекс даст 20,3 тысячи тонн молока в год, будет создано 80 новых рабочих мест.
Начало строительства животноводческого комплекса на 1200 коров в селе Николо-Александровка Октябрьского района также запланировано на 2024 год, завершение — в 2026 году. Вложения в проект ЗАО "Агрофирма АНК" составят не менее 1,7 миллиарда рублей. Новый комплекс по планам должен дать дополнительно 8,5 тысячи тонн молока в год и создать 60 новых рабочих мест.
Строительство животноводческого комплекса ООО "МИС АГРО" на 1200 коров начнется годом позже, в 2025 году. Стоимость проекта предварительно оценивается не менее чем в 1,7 миллиарда рублей, плановое производство молока – 9,2 тысячи тонн.
В Приамурье запустили крупнейший в регионе животноводческий комплекс