https://ria.ru/20230908/moloko-1894941901.html

Производство молока в Приамурье вырастет на 52 процента за счет новых ферм

Производство молока в Приамурье вырастет на 52 процента за счет новых ферм - РИА Новости, 08.09.2023

Производство молока в Приамурье вырастет на 52 процента за счет новых ферм

Четыре крупных инвестпроекта в сфере молочного животноводства планируют реализовать в Амурской области за три года, за счёт них объёмы производства молока... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:23

2023-09-08T12:23

2023-09-08T12:23

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – РИА Новости. Четыре крупных инвестпроекта в сфере молочного животноводства планируют реализовать в Амурской области за три года, за счёт них объёмы производства молока вырастут на 52%, сообщает правительство Приамурья. "С началом работы всех четырех животноводческих комплексов в регионе на 52% (или на 75 тысяч тонн) вырастут объемы производимого молока. Уровень загрузки молокоперерабатывающих предприятий области возрастет до 90%. При таких показателях мы сможем сказать, что первый этап работы по развитию в регионе молочного животноводства успешно завершен и перейти к следующему шагу — созданию в Приамурье предприятий по более глубокой переработке молока", - рассказал губернатор Василий Орлов. В сентябре в Ивановском округе ввели в эксплуатацию первую очередь животноводческого комплекса на 1570 коров. Стартовало строительство второй очереди, рассчитанной на 830 голов КРС. Новый коровник должен заработать в 2025 году после чего производство молока в области увеличится на 8,3 тысячи тонн в год. Кроме того, в эксплуатацию ввели корпус для содержания молодняка КРС в Тамбовском округе. Еще три крупных проекта в сфере молочного животноводства находятся в стадии проектирования. Животноводческий комплекс на 1800 коров стоимостью 3,2 миллиарда рублей планирует строить АО "Димское". Начало работ ожидается в следующем году, ввод в эксплуатацию – в 2026 году. При выходе на проектную мощность новый комплекс даст 20,3 тысячи тонн молока в год, будет создано 80 новых рабочих мест. Начало строительства животноводческого комплекса на 1200 коров в селе Николо-Александровка Октябрьского района также запланировано на 2024 год, завершение — в 2026 году. Вложения в проект ЗАО "Агрофирма АНК" составят не менее 1,7 миллиарда рублей. Новый комплекс по планам должен дать дополнительно 8,5 тысячи тонн молока в год и создать 60 новых рабочих мест. Строительство животноводческого комплекса ООО "МИС АГРО" на 1200 коров начнется годом позже, в 2025 году. Стоимость проекта предварительно оценивается не менее чем в 1,7 миллиарда рублей, плановое производство молока – 9,2 тысячи тонн.

https://ria.ru/20230906/zavod-1894475912.html

https://ria.ru/20230904/priamure-1894090321.html

амурская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, василий орлов (губернатор)