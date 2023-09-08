https://ria.ru/20230908/migranty-1894875423.html

Белый дом признал бессилие Байдена перед миграционным кризисом в США

Белый дом признал бессилие Байдена перед миграционным кризисом в США - РИА Новости, 08.09.2023

Белый дом признал бессилие Байдена перед миграционным кризисом в США

Президент США Джо Байден уже сделал все, что мог для борьбы с миграционным кризисом в стране, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T03:21

2023-09-08T03:21

2023-09-08T03:27

сша

нью-йорк (город)

джо байден

карин жан-пьер

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден уже сделал все, что мог для борьбы с миграционным кризисом в стране, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя слова мэра Нью-Йорка Эрика Адамса о том, что наплыв мигрантов ведет город к уничтожению. "Президент со своей стороны сделал все, что может", - сообщила она журналистам, комментируя слова Адамса. Жан-Пьер указала, что федеральные власти выделили более 140 миллионов долларов штату и городу Нью-Йорк в течение финансового года по линии министерства внутренней безопасности США, а также ведут работу с местными чиновниками над "предоставлением рекомендаций и выявлением возможных эффективных путей" в работе с мигрантами. Она назвала "сломанной" нынешнюю миграционную систему и призвала конгресс к действиям для решения проблемы. Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс во время выступления заявил, что огромный поток незаконных мигрантов, который достигает 10 тысяч человек в месяц, ведет город к уничтожению. "У нас дефицит в 12 миллиардов долларов, из-за которого мы намерены сократить каждую услугу", - добавил он. Выступление Адамса прошло на фоне сообщений в американской прессе о том, что между администрацией президента США Джо Байдена и местными властями в штатах, находящихся под контролем демократов, усиливается напряженность из-за миграционного кризиса в стране и отсутствия необходимых мер со стороны Вашингтона по борьбе с ним. Однопартийцы президента все сильнее призывают его к помощи в разрешении кризиса в городах, на которые приходится наибольший приток беженцев, включая Нью-Йорк, Бостон и Чикаго. В то же время, власти граничащих с Мексикой республиканских штатов продолжают отправлять все новые партии мигрантов автобусами в демократические города, ссылаясь на переполненность собственных территорий потоками беженцев. Рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.

https://ria.ru/20230504/migranty-1869546177.html

https://ria.ru/20230904/tramp-1894149348.html

сша

нью-йорк (город)

вашингтон (штат)

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сша, нью-йорк (город), джо байден, карин жан-пьер, вашингтон (штат), в мире