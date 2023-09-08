Путин поинтересовался у ученых ядерного центра, где искать темную материю
Путин поинтересовался у ученых ядерного центра Сарова, где искать темную материю
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра
Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в Сарове с молодыми учеными местного Российского федерального ядерного центра поинтересовался, где искать темную материю и что с ней делать, а также пообещал научным сотрудникам зафиксировать особый статус саровского филиала МГУ.
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"Темную материю где будем искать, во Вселенной или где-то поближе? … Найдем, чего будем с этим делать? " - поинтересовался президент у одного из участников встречи, который рассказал о своей работе по поиску темной материи и ответил, что ее открытие станет новой загадкой.
Путин также согласился выполнить просьбу ученых Российского федерального ядерного центра и зафиксировать особый статус филиала МГУ в Сарове, чтобы не следовать стандартам, и привлекать большее число преподавателей.
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"Я согласен. Так и сделаем, не вижу проблем. Все эти ограничения, стандартный характер, связаны с финансированием, но когда речь идет о каких-то уникальных учреждениях, как ваше, конечно, общее правило… не должно распространяться на вас. Я понимаю", - отметил Путин.
Одна из тайн Вселенных, в разгадке которой может помочь открытие, касается темной материи – загадочного вещества, которое, по расчетам, должно вместе с темной энергией составлять большую часть состава Вселенной.