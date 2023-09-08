Рейтинг@Mail.ru
Путин поинтересовался у ученых ядерного центра, где искать темную материю - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/materiya-1895111985.html
Путин поинтересовался у ученых ядерного центра, где искать темную материю
Путин поинтересовался у ученых ядерного центра, где искать темную материю - РИА Новости, 08.09.2023
Путин поинтересовался у ученых ядерного центра, где искать темную материю
Президент России Владимир Путин на встрече в Сарове с молодыми учеными местного Российского федерального ядерного центра поинтересовался, где искать темную... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T22:14
2023-09-08T22:14
космос - риа наука
саров
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895108788_0:11:3144:1780_1920x0_80_0_0_2e5c31816fbd2de8c7511cbb6328b545.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в Сарове с молодыми учеными местного Российского федерального ядерного центра поинтересовался, где искать темную материю и что с ней делать, а также пообещал научным сотрудникам зафиксировать особый статус саровского филиала МГУ. "Темную материю где будем искать, во Вселенной или где-то поближе? … Найдем, чего будем с этим делать? " - поинтересовался президент у одного из участников встречи, который рассказал о своей работе по поиску темной материи и ответил, что ее открытие станет новой загадкой. Путин также согласился выполнить просьбу ученых Российского федерального ядерного центра и зафиксировать особый статус филиала МГУ в Сарове, чтобы не следовать стандартам, и привлекать большее число преподавателей. "Я согласен. Так и сделаем, не вижу проблем. Все эти ограничения, стандартный характер, связаны с финансированием, но когда речь идет о каких-то уникальных учреждениях, как ваше, конечно, общее правило… не должно распространяться на вас. Я понимаю", - отметил Путин. Одна из тайн Вселенных, в разгадке которой может помочь открытие, касается темной материи – загадочного вещества, которое, по расчетам, должно вместе с темной энергией составлять большую часть состава Вселенной.
https://ria.ru/20230908/putin-1895110368.html
https://ria.ru/20230908/putin-1895109012.html
саров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895108788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4761570d077197cb5f120f5e1a137581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, саров, владимир путин, россия
Космос - РИА Наука, Саров, Владимир Путин, Россия
Путин поинтересовался у ученых ядерного центра, где искать темную материю

Путин поинтересовался у ученых ядерного центра Сарова, где искать темную материю

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра
Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в Сарове с молодыми учеными местного Российского федерального ядерного центра поинтересовался, где искать темную материю и что с ней делать, а также пообещал научным сотрудникам зафиксировать особый статус саровского филиала МГУ.
«
"Темную материю где будем искать, во Вселенной или где-то поближе? … Найдем, чего будем с этим делать? " - поинтересовался президент у одного из участников встречи, который рассказал о своей работе по поиску темной материи и ответил, что ее открытие станет новой загадкой.
Рабочая поездка Путина в Саров - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Саровскому ядерному центру нет равных в военных разработках, заявил Путин
Вчера, 22:03
Путин также согласился выполнить просьбу ученых Российского федерального ядерного центра и зафиксировать особый статус филиала МГУ в Сарове, чтобы не следовать стандартам, и привлекать большее число преподавателей.
«
"Я согласен. Так и сделаем, не вижу проблем. Все эти ограничения, стандартный характер, связаны с финансированием, но когда речь идет о каких-то уникальных учреждениях, как ваше, конечно, общее правило… не должно распространяться на вас. Я понимаю", - отметил Путин.
Одна из тайн Вселенных, в разгадке которой может помочь открытие, касается темной материи – загадочного вещества, которое, по расчетам, должно вместе с темной энергией составлять большую часть состава Вселенной.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Путин назвал ядерную науку одним из самых нужных направлений
Вчера, 21:50
 
Космос - РИА НаукаСаровВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала