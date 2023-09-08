https://ria.ru/20230908/materiya-1895111985.html

Путин поинтересовался у ученых ядерного центра, где искать темную материю

Путин поинтересовался у ученых ядерного центра, где искать темную материю - РИА Новости, 08.09.2023

Путин поинтересовался у ученых ядерного центра, где искать темную материю

Президент России Владимир Путин на встрече в Сарове с молодыми учеными местного Российского федерального ядерного центра поинтересовался, где искать темную... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T22:14

2023-09-08T22:14

2023-09-08T22:14

космос - риа наука

саров

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в Сарове с молодыми учеными местного Российского федерального ядерного центра поинтересовался, где искать темную материю и что с ней делать, а также пообещал научным сотрудникам зафиксировать особый статус саровского филиала МГУ. "Темную материю где будем искать, во Вселенной или где-то поближе? … Найдем, чего будем с этим делать? " - поинтересовался президент у одного из участников встречи, который рассказал о своей работе по поиску темной материи и ответил, что ее открытие станет новой загадкой. Путин также согласился выполнить просьбу ученых Российского федерального ядерного центра и зафиксировать особый статус филиала МГУ в Сарове, чтобы не следовать стандартам, и привлекать большее число преподавателей. "Я согласен. Так и сделаем, не вижу проблем. Все эти ограничения, стандартный характер, связаны с финансированием, но когда речь идет о каких-то уникальных учреждениях, как ваше, конечно, общее правило… не должно распространяться на вас. Я понимаю", - отметил Путин. Одна из тайн Вселенных, в разгадке которой может помочь открытие, касается темной материи – загадочного вещества, которое, по расчетам, должно вместе с темной энергией составлять большую часть состава Вселенной.

https://ria.ru/20230908/putin-1895110368.html

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космос - риа наука, саров, владимир путин, россия