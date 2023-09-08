Поездки по трассе М-12 должны быть комфортными и безопасными, заявил Путин
Путин призвал обезопасить новые участки трассы М-12 и обеспечить места отдыха
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемония открытия в режиме видеоконференции участков автомобильной дороги М-12 "Восток"
Владимир Путин на церемония открытия в режиме видеоконференции участков автомобильной дороги М-12 "Восток"
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Поездки на открывающихся участках трассы М-12 должны быть комфортными и безопасными, нужно обеспечить на дороге устойчивую связь, интернет, а также оборудовать места для отдыха, заявил президент России Владимир Путин.
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"Конечно, важно, чтобы поездки на уже открывающихся участках были комфортными и безопасными. Для этого их нужно обеспечить устойчивой мобильной связью и интернетом, причем сделать это надо в максимально короткие сроки. А также построить заправки, точки питания и площадки для отдыха", - заявил Путин на церемонии открытия участков трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса.
Участок М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса - 415 километров автомобильной дороги первой технической категории, которая связывает 4 региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Из них 308 километров открывается сегодня, по 107 км уже идет движение транспорта с прошлого года. Сейчас на участке от Москвы до Арзамаса работают шесть временных контейнерных комплексов для заправки и четыре многофункциональные зоны сервиса. Количество МФЗ до конца года увеличится до 16.
Открытие всей трассы М-12 запланировано на конец текущего года. Её общая протяженность составляет 810 километров, дорога проходит через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов, скоростной режим пока установлен в 110 километров в час. -0-