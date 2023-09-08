Рейтинг@Mail.ru
Поездки по трассе М-12 должны быть комфортными и безопасными, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/m-12-1895028937.html
Поездки по трассе М-12 должны быть комфортными и безопасными, заявил Путин
Поездки по трассе М-12 должны быть комфортными и безопасными, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2023
Поездки по трассе М-12 должны быть комфортными и безопасными, заявил Путин
Поездки на открывающихся участках трассы М-12 должны быть комфортными и безопасными, нужно обеспечить на дороге устойчивую связь, интернет, а также оборудовать... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:02
2023-09-08T16:02
общество
москва
арзамас
россия
владимир путин
трасса м-12
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895020679_0:374:2976:2048_1920x0_80_0_0_de246bfc9cb7cd390de67a1c4efcb2e2.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Поездки на открывающихся участках трассы М-12 должны быть комфортными и безопасными, нужно обеспечить на дороге устойчивую связь, интернет, а также оборудовать места для отдыха, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, важно, чтобы поездки на уже открывающихся участках были комфортными и безопасными. Для этого их нужно обеспечить устойчивой мобильной связью и интернетом, причем сделать это надо в максимально короткие сроки. А также построить заправки, точки питания и площадки для отдыха", - заявил Путин на церемонии открытия участков трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. Участок М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса - 415 километров автомобильной дороги первой технической категории, которая связывает 4 региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Из них 308 километров открывается сегодня, по 107 км уже идет движение транспорта с прошлого года. Сейчас на участке от Москвы до Арзамаса работают шесть временных контейнерных комплексов для заправки и четыре многофункциональные зоны сервиса. Количество МФЗ до конца года увеличится до 16. Открытие всей трассы М-12 запланировано на конец текущего года. Её общая протяженность составляет 810 километров, дорога проходит через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов, скоростной режим пока установлен в 110 километров в час. -0-
https://ria.ru/20230908/infrastruktura-1895026573.html
москва
арзамас
россия
трасса м-12
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895020679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9673d6568c8551c3d6681f6219e98342.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, арзамас, россия, владимир путин, трасса м-12
Общество, Москва, Арзамас, Россия, Владимир Путин, Трасса М-12
Поездки по трассе М-12 должны быть комфортными и безопасными, заявил Путин

Путин призвал обезопасить новые участки трассы М-12 и обеспечить места отдыха

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемония открытия в режиме видеоконференции участков автомобильной дороги М-12 "Восток"
Владимир Путин на церемония открытия в режиме видеоконференции участков автомобильной дороги М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на церемония открытия в режиме видеоконференции участков автомобильной дороги М-12 "Восток"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Поездки на открывающихся участках трассы М-12 должны быть комфортными и безопасными, нужно обеспечить на дороге устойчивую связь, интернет, а также оборудовать места для отдыха, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Конечно, важно, чтобы поездки на уже открывающихся участках были комфортными и безопасными. Для этого их нужно обеспечить устойчивой мобильной связью и интернетом, причем сделать это надо в максимально короткие сроки. А также построить заправки, точки питания и площадки для отдыха", - заявил Путин на церемонии открытия участков трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса.
Участок М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса - 415 километров автомобильной дороги первой технической категории, которая связывает 4 региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Из них 308 километров открывается сегодня, по 107 км уже идет движение транспорта с прошлого года. Сейчас на участке от Москвы до Арзамаса работают шесть временных контейнерных комплексов для заправки и четыре многофункциональные зоны сервиса. Количество МФЗ до конца года увеличится до 16.
Открытие всей трассы М-12 запланировано на конец текущего года. Её общая протяженность составляет 810 километров, дорога проходит через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов, скоростной режим пока установлен в 110 километров в час. -0-
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Путин заявил об огромных планах по развитию инфраструктуры
15:57
 
ОбществоМоскваАрзамасРоссияВладимир ПутинТрасса М-12
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала