https://ria.ru/20230908/m-12-1895028937.html

Поездки по трассе М-12 должны быть комфортными и безопасными, заявил Путин

Поездки по трассе М-12 должны быть комфортными и безопасными, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2023

Поездки по трассе М-12 должны быть комфортными и безопасными, заявил Путин

Поездки на открывающихся участках трассы М-12 должны быть комфортными и безопасными, нужно обеспечить на дороге устойчивую связь, интернет, а также оборудовать... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:02

2023-09-08T16:02

2023-09-08T16:02

общество

москва

арзамас

россия

владимир путин

трасса м-12

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Поездки на открывающихся участках трассы М-12 должны быть комфортными и безопасными, нужно обеспечить на дороге устойчивую связь, интернет, а также оборудовать места для отдыха, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, важно, чтобы поездки на уже открывающихся участках были комфортными и безопасными. Для этого их нужно обеспечить устойчивой мобильной связью и интернетом, причем сделать это надо в максимально короткие сроки. А также построить заправки, точки питания и площадки для отдыха", - заявил Путин на церемонии открытия участков трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. Участок М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса - 415 километров автомобильной дороги первой технической категории, которая связывает 4 региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Из них 308 километров открывается сегодня, по 107 км уже идет движение транспорта с прошлого года. Сейчас на участке от Москвы до Арзамаса работают шесть временных контейнерных комплексов для заправки и четыре многофункциональные зоны сервиса. Количество МФЗ до конца года увеличится до 16. Открытие всей трассы М-12 запланировано на конец текущего года. Её общая протяженность составляет 810 километров, дорога проходит через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов, скоростной режим пока установлен в 110 километров в час. -0-

https://ria.ru/20230908/infrastruktura-1895026573.html

москва

арзамас

россия

трасса м-12

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, арзамас, россия, владимир путин, трасса м-12