https://ria.ru/20230908/m-12-1895024662.html
Путин запустил движение по участку М-12 от Москвы до Арзамаса
Путин запустил движение по участку М-12 от Москвы до Арзамаса - РИА Новости, 08.09.2023
Путин запустил движение по участку М-12 от Москвы до Арзамаса
Президент России Владимир Путин дал старт движению на участке трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:51
2023-09-08T15:51
2023-09-08T17:10
москва
арзамас
экономика
нижегородская область
владимир путин
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт движению на участке трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса, сообщил корреспондент РИА Новости."Разрешаю. <...> Поехали", — сказал глава государства, после чего движение запустили.Одновременно с этой трассой открыли северное направление Московского скоростного диаметра и южный обход Арзамаса. Как уточнили в "Автодоре", проезд по М-12 от столицы до Арзамаса для легковых авто будет стоить 2,8 тысячи рублей без учета скидки по транспондеру, для грузовых — шесть тысяч рублей."Я хочу сказать спасибо всем, кто вложил свой труд, талант, в создание этих объектов. Особая признательность — за работу с опережением графика специалистам, которые ведут строительство трассы "Восток". Знаю, что объем стоящих перед ними задач и уровень сложности — очень высокий и с этими масштабными задачами коллективы справляются на отлично", — отметил Путин.Он добавил, что в состав трассы вошли уникальные сооружения, в том числе мост через Оку около Мурома.Президент подчеркнул, что дорога сократит время в пути между Москвой и Арзамасом в два раза, а также положительно скажется на туристическом потоке в Нижегородской области.По словам главы государства, власти планируют расширить и полностью реализовать все планы в сфере дорожного строительства."В том числе это касается дальнейшего развития магистрали "Восток", о которой я уже сказал. Ее предстоит продлить до Казани, затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе до других регионов России — других регионов Сибири и Дальнего Востока", — уточнил президент.Путин отметил, что от качественных современных автомагистралей, эффективных маршрутных узлов, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге — качество жизни граждан, рост деловой и туристической активности."У нас огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры страны. Это касается не только автомобильных дорог, но инфраструктуры в целом", — добавил глава государства.Он подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры чрезвычайно важно для будущего России с ее огромными территориями.Участок М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса — 415 километров автомобильной дороги первой технической категории, которая связывает четыре региона — Москву, Подмосковье, Владимирскую и Нижегородскую области. Из них 308 километров открыли сегодня, по 107 километрам уже идет движение транспорта с прошлого года. Сейчас на участке от Москвы до Арзамаса работают шесть временных контейнерных комплексов для заправки и четыре многофункциональные зоны сервиса. Количество МФЗ до конца года увеличится до шестнадцати.Открытие всей трассы М-12 запланировали на конец текущего года. Ее общая протяженность составит 810 километров, дорога проходит через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов, скоростной режим пока установили в 110 километров в час.
https://ria.ru/20230908/m-12-1895028937.html
https://realty.ria.ru/20230111/putin-1844143935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин открывает движение на участке трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса
Путин открывает движение на участке трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса
2023-09-08T15:51
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895028500_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d191b98b9a167d77e35278e5c7081f5c.jpg
"Поехали!" Путин дал старт движению на участке трассы от Москвы до Арзамаса
Президент России Владимир Путин дал старт движению на участке трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса, сообщил корреспондент РИА Новости. "Разрешаю. ...> Поехали", — сказал глава государства, после чего движение запустили.
2023-09-08T15:51
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, арзамас, экономика, нижегородская область, владимир путин
Москва, Арзамас, Экономика, Нижегородская область, Владимир Путин
Путин запустил движение по участку М-12 от Москвы до Арзамаса
Путин открыл участок до Арзамаса на трассе М-12 Москва — Казань
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт движению на участке трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Разрешаю. <...> Поехали", — сказал глава государства, после чего движение запустили.
Одновременно с этой трассой открыли северное направление Московского скоростного диаметра и южный обход Арзамаса. Как уточнили в "Автодоре", проезд по М-12 от столицы до Арзамаса для легковых авто будет стоить 2,8 тысячи рублей без учета скидки по транспондеру, для грузовых — шесть тысяч рублей.
"Я хочу сказать спасибо всем, кто вложил свой труд, талант, в создание этих объектов. Особая признательность — за работу с опережением графика специалистам, которые ведут строительство трассы "Восток". Знаю, что объем стоящих перед ними задач и уровень сложности — очень высокий и с этими масштабными задачами коллективы справляются на отлично", — отметил Путин.
Он добавил, что в состав трассы вошли уникальные сооружения, в том числе мост через Оку около Мурома.
Президент подчеркнул, что дорога сократит время в пути между Москвой и Арзамасом в два раза, а также положительно скажется на туристическом потоке в Нижегородской области.
По словам главы государства, власти планируют расширить и полностью реализовать все планы в сфере дорожного строительства.
«
"В том числе это касается дальнейшего развития магистрали "Восток", о которой я уже сказал. Ее предстоит продлить до Казани, затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе до других регионов России — других регионов Сибири и Дальнего Востока", — уточнил президент.
Путин отметил, что от качественных современных автомагистралей, эффективных маршрутных узлов, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге — качество жизни граждан, рост деловой и туристической активности.
"У нас огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры страны. Это касается не только автомобильных дорог, но инфраструктуры в целом", — добавил глава государства.
Поездки по трассе М-12 должны быть комфортными и безопасными, заявил Путин
Он подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры чрезвычайно важно для будущего России с ее огромными территориями.
Участок М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса — 415 километров автомобильной дороги первой технической категории, которая связывает четыре региона — Москву, Подмосковье, Владимирскую и Нижегородскую области
. Из них 308 километров открыли сегодня, по 107 километрам уже идет движение транспорта с прошлого года.
Сейчас на участке от Москвы до Арзамаса работают шесть временных контейнерных комплексов для заправки и четыре многофункциональные зоны сервиса. Количество МФЗ до конца года увеличится до шестнадцати.
Открытие всей трассы М-12 запланировали на конец текущего года. Ее общая протяженность составит 810 километров, дорога проходит через Владимир
, Муром
, Арзамас, Сергач, Канаш
, Шали
. Она позволит доехать от Москвы до Казани
за шесть с половиной часов, скоростной режим пока установили в 110 километров в час.
Путин: в России один из лучших темпов строительства дорог и жилья