https://ria.ru/20230908/lnr-1895008654.html

В ЛНР не зафиксировали нарушений голосования и жалоб на 14:00

В ЛНР не зафиксировали нарушений голосования и жалоб на 14:00 - РИА Новости, 08.09.2023

В ЛНР не зафиксировали нарушений голосования и жалоб на 14:00

Избирком Луганской Народной Республики по состоянию на 14.00 не зафиксировал нарушений избирательного процесса, а также каких-либо жалоб, заявила на брифинге... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:58

2023-09-08T14:58

2023-09-08T14:58

единый день голосования в россии — 2023

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Избирком Луганской Народной Республики по состоянию на 14.00 не зафиксировал нарушений избирательного процесса, а также каких-либо жалоб, заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. "По состоянию на 14.00 никаких нарушений на территории избирательных участков, где проводятся голосования, не зафиксировано и не выявлено. Жалобы в избирательную комиссию до настоящего времени не поступали", - сказала Сумская журналистам. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Луганской Народной Республике выбирают Народный совет. Количество мандатов - 50. В выборах участвуют партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди", КПРФ. В республике также организуют выборы представительных органов муниципальных образований. Глава Луганской Народной Республики также будет избран через голосование в парламенте после завершения выборного процесса. Сейчас временно обязанности главы исполняет Леонид Пасечник.

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, луганская народная республика