Первые десять датских танков Leopard прибыли на Украину
Минобороны Дании сообщило о прибытии на Украину первых десяти танков Leopard
© AP Photo / Eckehard Schulz, FileТанк Leopard 1
© AP Photo / Eckehard Schulz, File
Танк Leopard 1. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первые десять танков Leopard, переданные Данией Киеву, прибыли на Украину, сообщает датское министерство обороны.
"Десять танков Leopard 1 уже на Украине, и еще несколько в пути", - говорится в пресс-релизе, опубликованном сайте минобороны Дании.
Министр обороны Дании Трульс Лунд Поульсен заявлял в феврале, когда был исполняющим обязанности министра обороны, что Дания вместе с Нидерландами и Германией передаст Украине "большое количество" танков Leopard 1A5.
Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Сообщалось о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.