https://ria.ru/20230908/leopard-1895029456.html

Первые десять датских танков Leopard прибыли на Украину

Первые десять датских танков Leopard прибыли на Украину - РИА Новости, 08.09.2023

Первые десять датских танков Leopard прибыли на Украину

Первые десять танков Leopard, переданные Данией Киеву, прибыли на Украину, сообщает датское министерство обороны. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:04

2023-09-08T16:04

2023-09-08T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дания

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890455795_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_50ca97ff0cf46c12cc7f3c414cfe325c.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первые десять танков Leopard, переданные Данией Киеву, прибыли на Украину, сообщает датское министерство обороны. "Десять танков Leopard 1 уже на Украине, и еще несколько в пути", - говорится в пресс-релизе, опубликованном сайте минобороны Дании. Министр обороны Дании Трульс Лунд Поульсен заявлял в феврале, когда был исполняющим обязанности министра обороны, что Дания вместе с Нидерландами и Германией передаст Украине "большое количество" танков Leopard 1A5. Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Сообщалось о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230830/podgotovka-1893282909.html

https://ria.ru/20230822/peredacha-1891621519.html

украина

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дания, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр