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Первые десять датских танков Leopard прибыли на Украину - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:04 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/leopard-1895029456.html
Первые десять датских танков Leopard прибыли на Украину
Первые десять датских танков Leopard прибыли на Украину - РИА Новости, 08.09.2023
Первые десять датских танков Leopard прибыли на Украину
Первые десять танков Leopard, переданные Данией Киеву, прибыли на Украину, сообщает датское министерство обороны. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:04
2023-09-08T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дания
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первые десять танков Leopard, переданные Данией Киеву, прибыли на Украину, сообщает датское министерство обороны. "Десять танков Leopard 1 уже на Украине, и еще несколько в пути", - говорится в пресс-релизе, опубликованном сайте минобороны Дании. Министр обороны Дании Трульс Лунд Поульсен заявлял в феврале, когда был исполняющим обязанности министра обороны, что Дания вместе с Нидерландами и Германией передаст Украине "большое количество" танков Leopard 1A5. Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Сообщалось о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
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в мире, украина, дания, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дания, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Первые десять датских танков Leopard прибыли на Украину

Минобороны Дании сообщило о прибытии на Украину первых десяти танков Leopard

© AP Photo / Eckehard Schulz, FileТанк Leopard 1
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Eckehard Schulz, File
Танк Leopard 1. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первые десять танков Leopard, переданные Данией Киеву, прибыли на Украину, сообщает датское министерство обороны.
"Десять танков Leopard 1 уже на Украине, и еще несколько в пути", - говорится в пресс-релизе, опубликованном сайте минобороны Дании.
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков, 10 июня 2023 года
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Министр обороны Дании Трульс Лунд Поульсен заявлял в феврале, когда был исполняющим обязанности министра обороны, что Дания вместе с Нидерландами и Германией передаст Украине "большое количество" танков Leopard 1A5.
Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.
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Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Сообщалось о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
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