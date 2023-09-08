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Явка на выборах красноярского губернатора превысила девять процентов
Явка на выборах красноярского губернатора превысила девять процентов - РИА Новости, 08.09.2023
Явка на выборах красноярского губернатора превысила девять процентов
Явка на выборах губернатора Красноярского края за 7 часов с момента открытия участков в первый из трех дней голосования составила 9,34%, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:48
2023-09-08T13:48
2023-09-08T13:48
политика
красноярский край
красноярск
виктор зубарев
михаил котюков
ирина иванова
справедливая россия
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КРАСНОЯРСК, 8 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Красноярского края за 7 часов с момента открытия участков в первый из трех дней голосования составила 9,34%, сообщил журналистам глава крайизбиркома Алексей Подушкин. "По состоянию на 15.00 (11.00 мск), явка на выборах губернатора Красноярского края составила 9,34%", - сказал он. На однодневных выборах губернатора Красноярского края в 2018 году итоговая явка составила 28,94%. В Красноярском крае в течение трех дней будут выбирать губернатора, депутатов городского совета Красноярска, депутата Госдумы вместо скончавшегося в марте 2023 года Виктора Зубарева и одного депутата в краевой парламент. В голосовании смогут принять участие 2 050 287 человек на 2095 избирательных участках. На пост губернатора претендуют пять человек: врио губернатора Михаил Котюков ("Единая Россия"), Максим Маркерт ("Справедливая Россия), Андрей Новак (КПРФ), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова (партия "Зеленые").
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, красноярский край, красноярск, виктор зубарев, михаил котюков, ирина иванова, справедливая россия, единая россия, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
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Явка на выборах красноярского губернатора превысила девять процентов
Явка на выборах красноярского главы за семь часов превысила девять процентов