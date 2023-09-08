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Явка на выборах красноярского губернатора превысила девять процентов

Явка на выборах красноярского губернатора превысила девять процентов - РИА Новости, 08.09.2023

Явка на выборах красноярского губернатора превысила девять процентов

Явка на выборах губернатора Красноярского края за 7 часов с момента открытия участков в первый из трех дней голосования составила 9,34%, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:48

2023-09-08T13:48

2023-09-08T13:48

политика

красноярский край

красноярск

виктор зубарев

михаил котюков

ирина иванова

справедливая россия

единая россия

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КРАСНОЯРСК, 8 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Красноярского края за 7 часов с момента открытия участков в первый из трех дней голосования составила 9,34%, сообщил журналистам глава крайизбиркома Алексей Подушкин. "По состоянию на 15.00 (11.00 мск), явка на выборах губернатора Красноярского края составила 9,34%", - сказал он. На однодневных выборах губернатора Красноярского края в 2018 году итоговая явка составила 28,94%. В Красноярском крае в течение трех дней будут выбирать губернатора, депутатов городского совета Красноярска, депутата Госдумы вместо скончавшегося в марте 2023 года Виктора Зубарева и одного депутата в краевой парламент. В голосовании смогут принять участие 2 050 287 человек на 2095 избирательных участках. На пост губернатора претендуют пять человек: врио губернатора Михаил Котюков ("Единая Россия"), Максим Маркерт ("Справедливая Россия), Андрей Новак (КПРФ), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова (партия "Зеленые").

https://ria.ru/20230908/eksperty-1894974232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, красноярский край, красноярск, виктор зубарев, михаил котюков, ирина иванова, справедливая россия, единая россия, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023