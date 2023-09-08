https://ria.ru/20230908/kompensatsiya-1894951132.html

Блокадники Ленинграда обратились к властям Германии

Блокадники Ленинграда обратились к властям Германии - РИА Новости, 08.09.2023

Блокадники Ленинграда обратились к властям Германии

Участники обороны и жители блокадного Ленинграда обратились к правительству ФРГ и призвали распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:44

2023-09-08T12:44

2023-09-08T12:44

ленинград

санкт-петербург

германия

блокада ленинграда (1941-1944)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Участники обороны и жители блокадного Ленинграда обратились к правительству ФРГ и призвали распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду. В обращении отмечается, что Ленинград, в котором проживали люди более ста национальностей, потерял в 1941-1944 годах только мирного населения более 1 миллиона человек. "Сегодня ленинградцы-блокадники живут во многих странах мира. Нас осталось менее 60 тысяч человек - людей разных национальностей, переживших ужасы блокадного города… Мы решительно осуждаем двойственную позицию властей ФРГ, которые длительное время перечисляют гуманитарные выплаты блокадникам еврейской национальности, но категорически отказываются под надуманными предлогами распространить их на всех ныне здравствующих блокадников без их разделения по этническим критериям. Ведь изуверский замысел нацистов по истреблению голодом и холодом всего населения непокорного Ленинграда не предусматривал каких-либо исключений по национальному признаку", - говорится в тексте обращения. Сообщается, что ранее многочисленные попытки "достучаться" до властей ФРГ заканчивались безрезультатно. "Вместо справедливых выплат всем блокадникам правительство ФРГ в 2019 году ограничилось "гуманитарным жестом" по модернизации "Госпиталя для ветеранов войн" в Санкт-Петербурге. Но и он так и не реализован. Призываем правительство ФРГ, не затягивая, принять единственно верное решение - распространить гуманитарные выплаты на всех без исключения блокадников Ленинграда, которых становится все меньше и меньше", - отмечают участники обороны и жители блокадного Ленинграда. В обращении напомнили, что факты бесчеловечных преступлений немецко-фашистских захватчиков подтверждены Нюрнбергским трибуналом, многочисленными документами. В прошлом году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, - был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20230622/blokada-1879810787.html

https://ria.ru/20230908/blokada-1894941709.html

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ленинград, санкт-петербург, германия, блокада ленинграда (1941-1944)