https://ria.ru/20230908/knigi-1895068562.html
Симоньян сообщила, что ее новая книга поступила в продажу
Симоньян сообщила, что ее новая книга поступила в продажу - РИА Новости, 08.09.2023
Симоньян сообщила, что ее новая книга поступила в продажу
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список магазинов, где можно приобрести ее сборник рассказов... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:24
2023-09-08T18:24
2023-09-08T19:00
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список магазинов, где можно приобрести ее сборник рассказов "Водоворот". "Публикую список магазинов, в которых можно купить мою новую книгу "Водоворот". В Москве уже есть, в регионах появится в ближайшее время", – написала автор в своем телеграм-канале.В книге собраны зарисовки из юности автора, которое прошло в Краснодаре. Главный герой нескольких рассказов – сама Симоньян."Истории, которые разворачиваются на ночном берегу Черного моря, в казачьей станице, в аристократическом дворце, в скромном адлерском доме, во дворе многоэтажки в Краснодаре, на военном полигоне в Абхазии", – сказано в описании книги издательства АСТ.Маргарита Симоньян — главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT. Родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Окончила Кубанский государственный университет. Журналистскую карьеру начала в телерадиокомпании "Краснодар", в 1999 году освещала боевые действия в Чечне.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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книги, краснодар, санкт-петербург, россия, маргарита симоньян, молодая гвардия , лабиринт
Культура, Книги, Краснодар, Санкт-Петербург, Россия, Маргарита Симоньян, Молодая гвардия , Лабиринт
Симоньян сообщила, что ее новая книга поступила в продажу
Симоньян сообщила, что ее новая книга "Водоворот" поступила в продажу