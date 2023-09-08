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Симоньян сообщила, что ее новая книга поступила в продажу - РИА Новости, 08.09.2023
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Культура
 
18:24 08.09.2023 (обновлено: 19:00 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/knigi-1895068562.html
Симоньян сообщила, что ее новая книга поступила в продажу
Симоньян сообщила, что ее новая книга поступила в продажу - РИА Новости, 08.09.2023
Симоньян сообщила, что ее новая книга поступила в продажу
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список магазинов, где можно приобрести ее сборник рассказов... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:24
2023-09-08T19:00
культура
книги
краснодар
санкт-петербург
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маргарита симоньян
молодая гвардия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список магазинов, где можно приобрести ее сборник рассказов "Водоворот". &quot;Публикую список магазинов, в которых можно купить мою новую книгу &quot;Водоворот&quot;. В Москве уже есть, в регионах появится в ближайшее время&quot;, – написала автор в своем телеграм-канале.В книге собраны зарисовки из юности автора, которое прошло в Краснодаре. Главный герой нескольких рассказов – сама Симоньян."Истории, которые разворачиваются на ночном берегу Черного моря, в казачьей станице, в аристократическом дворце, в скромном адлерском доме, во дворе многоэтажки в Краснодаре, на военном полигоне в Абхазии", – сказано в описании книги издательства АСТ.Маргарита Симоньян — главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT. Родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Окончила Кубанский государственный университет. Журналистскую карьеру начала в телерадиокомпании "Краснодар", в 1999 году освещала боевые действия в Чечне.
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книги, краснодар, санкт-петербург, россия, маргарита симоньян, молодая гвардия , лабиринт
Культура, Книги, Краснодар, Санкт-Петербург, Россия, Маргарита Симоньян, Молодая гвардия , Лабиринт
Симоньян сообщила, что ее новая книга поступила в продажу

Симоньян сообщила, что ее новая книга "Водоворот" поступила в продажу

© Фото : Маргарита Симоньян. Литература и История/TelegramНовая книга Маргариты Симоньян "Водоворот"
Новая книга Маргариты Симоньян Водоворот - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Маргарита Симоньян. Литература и История/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список магазинов, где можно приобрести ее сборник рассказов "Водоворот".
«

"Публикую список магазинов, в которых можно купить мою новую книгу "Водоворот". В Москве уже есть, в регионах появится в ближайшее время", – написала автор в своем телеграм-канале.

В книге собраны зарисовки из юности автора, которое прошло в Краснодаре. Главный герой нескольких рассказов – сама Симоньян.
«
"Истории, которые разворачиваются на ночном берегу Черного моря, в казачьей станице, в аристократическом дворце, в скромном адлерском доме, во дворе многоэтажки в Краснодаре, на военном полигоне в Абхазии", – сказано в описании книги издательства АСТ.
Маргарита Симоньян — главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT. Родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Окончила Кубанский государственный университет. Журналистскую карьеру начала в телерадиокомпании "Краснодар", в 1999 году освещала боевые действия в Чечне.
Обложка книги Маргариты Симоньян Водоворот. Сборник рассказов
Сборник рассказов Маргариты Симоньян появится в продаже шестого сентября
4 сентября, 15:30
 
КультураКнигиКраснодарСанкт-ПетербургРоссияМаргарита СимоньянМолодая гвардияЛабиринт
 
 
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