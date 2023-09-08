https://ria.ru/20230908/knigi-1895068562.html

Симоньян сообщила, что ее новая книга поступила в продажу

Симоньян сообщила, что ее новая книга поступила в продажу - РИА Новости, 08.09.2023

Симоньян сообщила, что ее новая книга поступила в продажу

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список магазинов, где можно приобрести ее сборник рассказов... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:24

2023-09-08T18:24

2023-09-08T19:00

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книги

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санкт-петербург

россия

маргарита симоньян

молодая гвардия

лабиринт

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список магазинов, где можно приобрести ее сборник рассказов "Водоворот". "Публикую список магазинов, в которых можно купить мою новую книгу "Водоворот". В Москве уже есть, в регионах появится в ближайшее время", – написала автор в своем телеграм-канале.В книге собраны зарисовки из юности автора, которое прошло в Краснодаре. Главный герой нескольких рассказов – сама Симоньян."Истории, которые разворачиваются на ночном берегу Черного моря, в казачьей станице, в аристократическом дворце, в скромном адлерском доме, во дворе многоэтажки в Краснодаре, на военном полигоне в Абхазии", – сказано в описании книги издательства АСТ.Маргарита Симоньян — главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT. Родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Окончила Кубанский государственный университет. Журналистскую карьеру начала в телерадиокомпании "Краснодар", в 1999 году освещала боевые действия в Чечне.

https://ria.ru/20230904/literatura-1894101665.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

книги, краснодар, санкт-петербург, россия, маргарита симоньян, молодая гвардия , лабиринт