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Явка на выборах главы Хакасии превысила шесть процентов

Явка на выборах главы Хакасии превысила шесть процентов - РИА Новости, 08.09.2023

Явка на выборах главы Хакасии превысила шесть процентов

Явка на выборах главы Хакасии за первые 7 часов с момента открытия участков в первый из трех дней голосования составила 6,09%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:29

2023-09-08T14:29

2023-09-08T14:29

единый день голосования в россии — 2023

валентин коновалов

кпрф

лдпр

коммунисты россии

политика

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 8 сен – РИА Новости. Явка на выборах главы Хакасии за первые 7 часов с момента открытия участков в первый из трех дней голосования составила 6,09%, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме. "По состоянию на 15.00 (11.00 мск), явка составила 6,09% или 24 055 голосов избирателей", - сказал он. На однодневных выборах главы Хакасии в первом туре голосования 9 сентября 2018 года итоговая явка составила более 41%. Голосование на выборах главы Хакасии - председателя правительства республики, депутатов верховного совета Хакасии восьмого созыва началось 8 сентября и завершится 10 сентября. На пост главы республики претендуют три кандидата: действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), Михаил Молчанов (ЛДПР) и кандидат от партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин.

республика хакасия

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единый день голосования в россии — 2023, валентин коновалов, кпрф, лдпр, коммунисты россии, политика, республика хакасия