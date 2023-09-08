Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке произошли три землетрясения с разницей в несколько минут - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/kamchatka-1894875611.html
На Камчатке произошли три землетрясения с разницей в несколько минут
На Камчатке произошли три землетрясения с разницей в несколько минут - РИА Новости, 08.09.2023
На Камчатке произошли три землетрясения с разницей в несколько минут
Три землетрясения магнитудой от 3,1 до 5,1 с разницей в несколько минут произошли у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T03:29
2023-09-08T03:29
камчатка
тихий океан
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен – РИА Новости. Три землетрясения магнитудой от 3,1 до 5,1 с разницей в несколько минут произошли у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, в Камчатском заливе Тихого океана зафиксированы землетрясения магнитудой 3,1, 4,9 и 5,1. Очаги располагались примерно в одном месте на глубине от 13 до 46 километров под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта поселка Усть-Камчатск составило около 100 километров", - говорится в сообщении. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясения не ощущались, сообщения об этом от местных жителей не поступали. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20230902/zemletryasenie-1893790462.html
камчатка
тихий океан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, тихий океан, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Камчатка, Тихий океан, Россия, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Камчатке произошли три землетрясения с разницей в несколько минут

На Камчатке зафиксировали три землетрясения магнитудой от 3,1 до 5,1

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен – РИА Новости. Три землетрясения магнитудой от 3,1 до 5,1 с разницей в несколько минут произошли у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.
"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, в Камчатском заливе Тихого океана зафиксированы землетрясения магнитудой 3,1, 4,9 и 5,1. Очаги располагались примерно в одном месте на глубине от 13 до 46 километров под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта поселка Усть-Камчатск составило около 100 километров", - говорится в сообщении.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
У побережья Курил произошло землетрясение
2 сентября, 02:41
По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясения не ощущались, сообщения об этом от местных жителей не поступали. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.
 
КамчаткаТихий океанРоссияРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала