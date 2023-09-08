https://ria.ru/20230908/kamchatka-1894875611.html
На Камчатке произошли три землетрясения с разницей в несколько минут
На Камчатке произошли три землетрясения с разницей в несколько минут - РИА Новости, 08.09.2023
На Камчатке произошли три землетрясения с разницей в несколько минут
Три землетрясения магнитудой от 3,1 до 5,1 с разницей в несколько минут произошли у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T03:29
2023-09-08T03:29
2023-09-08T03:29
камчатка
тихий океан
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен – РИА Новости. Три землетрясения магнитудой от 3,1 до 5,1 с разницей в несколько минут произошли у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, в Камчатском заливе Тихого океана зафиксированы землетрясения магнитудой 3,1, 4,9 и 5,1. Очаги располагались примерно в одном месте на глубине от 13 до 46 километров под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта поселка Усть-Камчатск составило около 100 километров", - говорится в сообщении. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясения не ощущались, сообщения об этом от местных жителей не поступали. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20230902/zemletryasenie-1893790462.html
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камчатка, тихий океан, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Камчатка, Тихий океан, Россия, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Камчатке произошли три землетрясения с разницей в несколько минут
На Камчатке зафиксировали три землетрясения магнитудой от 3,1 до 5,1