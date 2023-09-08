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В Хабаровском крае два подростка избили инвалида

В Хабаровском крае два подростка избили инвалида - РИА Новости, 08.09.2023

В Хабаровском крае два подростка избили инвалида

Два подростка 14 и 15 лет в городе Амурске Хабаровского края жестоко избили инвалида - заведено уголовное дело о хулиганстве, пострадавший в больнице,... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:24

2023-09-08T10:24

2023-09-08T10:24

происшествия

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Два подростка 14 и 15 лет в городе Амурске Хабаровского края жестоко избили инвалида - заведено уголовное дело о хулиганстве, пострадавший в больнице, несовершеннолетние задержаны, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. На видео с камеры видеонаблюдения, предоставленной агентству источником в силовых структурах, два подростка в темное время суток жестоко избивают сидящего на бордюре здания мужчину с палочкой. Бьют ногами и кулаками по голове. Это продолжается несколько часов. "Камера видеонаблюдения на улице ночью в четверг в районе улицы Лесная в Амурске зафиксировала избиение двумя подростками мужчины с тростью. Они нанесли множественные удары по телу мужчины, который в связи с состоянием здоровья не мог оказать им сопротивление. Нарушителей задержали. Им 14 и 15 лет. Решается вопрос об избрании в отношении подростков меры пресечения, связанной с заключением под стражу", - рассказал представитель пресс-службы СУСК. Следственный отдел по городу Амурску возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, 14-летний подросток состоит на учете в органах внутренних дел за бродяжничество, при этом он из благополучной семьи. По данным СУСК, угрозы жизни мужчины нет, он проходит обследование в медицинском учреждении. По словам источника агентства, у него ушибы и сотрясение головного мозга. Мужчине 50 лет, у него третья группа инвалидности. Региональная прокуратура сообщила, что проводит проверку по факту инцидента - будет дана оценка "деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Как рассказали агентству в полиции региона, проверка назначена и начальником УМВД по Хабаровскому краю Андреем Шабашовым. Уточняется, что второй задержанный подросток ранее на учете в полиции не состоял. "В отношении родителей подростков составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее они уже привлекались к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений", - отметили в полиции.

https://ria.ru/20230824/delo-1891928573.html

https://ria.ru/20230906/krazha-1894566136.html

хабаровский край

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)