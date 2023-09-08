Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае два подростка избили инвалида - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/invalid-1894904707.html
В Хабаровском крае два подростка избили инвалида
В Хабаровском крае два подростка избили инвалида - РИА Новости, 08.09.2023
В Хабаровском крае два подростка избили инвалида
Два подростка 14 и 15 лет в городе Амурске Хабаровского края жестоко избили инвалида - заведено уголовное дело о хулиганстве, пострадавший в больнице,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:24
2023-09-08T10:24
происшествия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Два подростка 14 и 15 лет в городе Амурске Хабаровского края жестоко избили инвалида - заведено уголовное дело о хулиганстве, пострадавший в больнице, несовершеннолетние задержаны, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. На видео с камеры видеонаблюдения, предоставленной агентству источником в силовых структурах, два подростка в темное время суток жестоко избивают сидящего на бордюре здания мужчину с палочкой. Бьют ногами и кулаками по голове. Это продолжается несколько часов. "Камера видеонаблюдения на улице ночью в четверг в районе улицы Лесная в Амурске зафиксировала избиение двумя подростками мужчины с тростью. Они нанесли множественные удары по телу мужчины, который в связи с состоянием здоровья не мог оказать им сопротивление. Нарушителей задержали. Им 14 и 15 лет. Решается вопрос об избрании в отношении подростков меры пресечения, связанной с заключением под стражу", - рассказал представитель пресс-службы СУСК. Следственный отдел по городу Амурску возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, 14-летний подросток состоит на учете в органах внутренних дел за бродяжничество, при этом он из благополучной семьи. По данным СУСК, угрозы жизни мужчины нет, он проходит обследование в медицинском учреждении. По словам источника агентства, у него ушибы и сотрясение головного мозга. Мужчине 50 лет, у него третья группа инвалидности. Региональная прокуратура сообщила, что проводит проверку по факту инцидента - будет дана оценка "деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Как рассказали агентству в полиции региона, проверка назначена и начальником УМВД по Хабаровскому краю Андреем Шабашовым. Уточняется, что второй задержанный подросток ранее на учете в полиции не состоял. "В отношении родителей подростков составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее они уже привлекались к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений", - отметили в полиции.
https://ria.ru/20230824/delo-1891928573.html
https://ria.ru/20230906/krazha-1894566136.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Хабаровском крае два подростка избили инвалида

В Амурске Хабаровского края два подростка жестоко избили инвалида

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Два подростка 14 и 15 лет в городе Амурске Хабаровского края жестоко избили инвалида - заведено уголовное дело о хулиганстве, пострадавший в больнице, несовершеннолетние задержаны, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
На видео с камеры видеонаблюдения, предоставленной агентству источником в силовых структурах, два подростка в темное время суток жестоко избивают сидящего на бордюре здания мужчину с палочкой. Бьют ногами и кулаками по голове. Это продолжается несколько часов.
Подозреваемый в нанесении телесных повреждений девушке в Нахабино. Кадр видео
На мигранта, избившего девушку за шорты, завели дело об экстремизме
24 августа, 11:30
"Камера видеонаблюдения на улице ночью в четверг в районе улицы Лесная в Амурске зафиксировала избиение двумя подростками мужчины с тростью. Они нанесли множественные удары по телу мужчины, который в связи с состоянием здоровья не мог оказать им сопротивление. Нарушителей задержали. Им 14 и 15 лет. Решается вопрос об избрании в отношении подростков меры пресечения, связанной с заключением под стражу", - рассказал представитель пресс-службы СУСК.
Следственный отдел по городу Амурску возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, 14-летний подросток состоит на учете в органах внутренних дел за бродяжничество, при этом он из благополучной семьи.
По данным СУСК, угрозы жизни мужчины нет, он проходит обследование в медицинском учреждении. По словам источника агентства, у него ушибы и сотрясение головного мозга. Мужчине 50 лет, у него третья группа инвалидности.
Региональная прокуратура сообщила, что проводит проверку по факту инцидента - будет дана оценка "деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Как рассказали агентству в полиции региона, проверка назначена и начальником УМВД по Хабаровскому краю Андреем Шабашовым. Уточняется, что второй задержанный подросток ранее на учете в полиции не состоял.
"В отношении родителей подростков составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее они уже привлекались к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений", - отметили в полиции.
Скриншот записи с камеры видеонаблюдения
Во Владивостоке возбудили дело после видео с кражей денег у пенсионера
6 сентября, 16:23
 
ПроисшествияХабаровский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала