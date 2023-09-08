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Глава МЧС рассказал, как Россия помогла странам БРИКС во время пандемии
Глава МЧС рассказал, как Россия помогла странам БРИКС во время пандемии - РИА Новости, 08.09.2023
Глава МЧС рассказал, как Россия помогла странам БРИКС во время пандемии
Россия направила странам БРИКС во время пандемии 65 тонн гуманитарной помощи с лекарствами и медицинским оборудованием, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:06
2023-09-08T17:06
2023-09-08T17:06
в мире
россия
юар
китай
александр куренков (мчс)
брикс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДУРБАН (ЮАР), 8 сен - РИА Новости. Россия направила странам БРИКС во время пандемии 65 тонн гуманитарной помощи с лекарствами и медицинским оборудованием, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. "В период пандемии РФ оказывала гуманитарную помощь странам БРИКС. Авиацией МЧС в Китай были доставлены средства индивидуальной защиты (23 тонны), в Индию - лекарственные препараты и медицинское имущество (42 тонны). В ЮАР самолетом МЧС РФ была доставлена мобильная диагностическая лаборатория, а также партия тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции", - сказал министр на встрече с главами чрезвычайных ведомств стран БРИКС в ЮАР в пятницу. Куренков отметил, что опыт борьбы с коронавирусной инфекцией позволит странам БРИКС избежать подобного в будущем. "Уверен, что наша совместная деятельность по выходу из сложившейся ситуации станет прочной основой для укрепления безопасности стран-участников БРИКС и эффективного решения общих проблем через многостороннее сотрудничество", - заключил глава МЧС РФ. С 7 по 8 сентября глава МЧС РФ Александр Куренков совместно с делегацией находится с рабочим визитом в городе Дурбан в ЮАР. БРИКС - межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, юар, китай, александр куренков (мчс), брикс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, ЮАР, Китай, Александр Куренков (МЧС), БРИКС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава МЧС рассказал, как Россия помогла странам БРИКС во время пандемии
Россия во время пандемии направила странам БРИКС 65 тонн медицинской гумпомощи