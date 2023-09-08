https://ria.ru/20230908/granitsa-1895097395.html

Армения назвала обстановку на границе с Азербайджаном напряженной

Армения назвала обстановку на границе с Азербайджаном напряженной - РИА Новости, 08.09.2023

Армения назвала обстановку на границе с Азербайджаном напряженной

Министерство обороны Армении в пятницу в ходе брифинга с участием аккредитованных в республике иностранных военных атташе заявило о напряженной обстановке на... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T20:15

2023-09-08T20:15

2023-09-08T20:15

азербайджан

ереван

никол пашинян

армения

ильхам алиев

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ЕРЕВАН, 8 сен – РИА Новости. Министерство обороны Армении в пятницу в ходе брифинга с участием аккредитованных в республике иностранных военных атташе заявило о напряженной обстановке на границе с Азербайджаном из-за скопления там азербайджанских вооруженных сил. "Было отмечено, что в течение последних двух дней обстановка продолжает оставаться напряженной из-за скопления вооруженных сил Азербайджана, поэтому ВС Республики Армения продолжают предпринимать необходимые действия для ее стабилизации и предотвращения провокаций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны. На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230828/odkb-1892724871.html

азербайджан

ереван

армения

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азербайджан, ереван, никол пашинян, армения, ильхам алиев