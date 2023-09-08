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В Запорожской области не выявили нарушений в первый день голосования

В Запорожской области не выявили нарушений в первый день голосования - РИА Новости, 08.09.2023

В Запорожской области не выявили нарушений в первый день голосования

Общественные наблюдатели не выявили нарушений в ходе первого дня голосования в Запорожской области, сообщил журналистам руководитель штаба общественного... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:52

2023-09-08T19:52

2023-09-08T20:43

запорожская область

украина

единый день голосования в россии — 2023

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Общественные наблюдатели не выявили нарушений в ходе первого дня голосования в Запорожской области, сообщил журналистам руководитель штаба общественного наблюдения в регионе Антон Бибаров-Государев. "В течение сегодняшнего дня общественными наблюдателями никаких нарушений выявлено не было. В штаб общественного наблюдения Запорожской области заявлений о фактах нарушений и обращений не поступало", - сказал он. Бибаров-Государев добавил, что жители области активно участвуют в голосовании. "Зафиксирована высокая заинтересованность жителей Запорожской области в участии в голосовании. В ходе сопровождения членов УИК во время надомного голосования, считаю необходимым отметить, наблюдатели отмечают позитив, стремление жителей Запорожской области отдать свой голос в ходе избирательного процесса", - сказал он. Кроме того, руководитель штаба общественного наблюдения заявил, что Украина активно распространяет лживую информацию о том, что силовики, сопровождающие членов УИК на подомовом голосовании, оказывают давление на избирателей. "Вооруженные люди в сопровождении членов комиссии нужны исключительно для обеспечения безопасности", - подчеркнул Бибаров-Государев.

запорожская область

украина

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запорожская область, украина, единый день голосования в россии — 2023