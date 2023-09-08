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Артиллерия наносит удары по орудиям ВСУ, использующим кассетные боеприпасы - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 08.09.2023 (обновлено: 09:04 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/giatsint-s-1894881698.html
Артиллерия наносит удары по орудиям ВСУ, использующим кассетные боеприпасы
Артиллерия наносит удары по орудиям ВСУ, использующим кассетные боеприпасы - РИА Новости, 08.09.2023
Артиллерия наносит удары по орудиям ВСУ, использующим кассетные боеприпасы
Экипаж самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" активно ведёт контрбатарейную борьбу с украинской артиллерией, в том числе применяющую кассетные боеприпасы, рассказали... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T06:14
2023-09-08T09:04
специальная военная операция на украине
киев
соледар
донецкая народная республика
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СОЛЕДАР (ДНР), 8 сен - РИА Новости. Экипаж самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" активно ведёт контрбатарейную борьбу с украинской артиллерией, в том числе применяющую кассетные боеприпасы, рассказали РИА Новости артиллерист 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск. "Задачи подразделения - вести контрбатарейную борьбу. На нас выходит пехота, которая жалуется, что используются кассетные боеприпасы (противником). Приходят разведданные от пехотных командиров, и мы, поражая цели, зная направления, уже предполагаем, можно сказать, знаем наверняка, что там артиллерийская установка противника, которая использует данный вид боеприпасов, мы ее сразу поражаем", - рассказал старший офицер батареи. Собеседник агентства пояснил, что плюсы самоходной артиллерийской установки в том, что она передвигается и может работать с любой подготовленной огневой точки, после получения цели выбирается самая благоприятная позиция, производится выезд и поражается цель. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артёмовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
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киев
соледар
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Экипаж самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" о борьбе с украинской артиллерией
Экипаж самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота (действует в составе Южной группировки войск) активно ведет контрбатарейную борьбу с украинской артиллерией, в том числе применяющей кассетные боеприпасы.
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киев, соледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Киев, Соледар, Донецкая Народная Республика
Артиллерия наносит удары по орудиям ВСУ, использующим кассетные боеприпасы

"Гиацинта-С" наносит удары по орудиям ВСУ, применяющим кассетные боеприпасы

Читать ria.ru в
СОЛЕДАР (ДНР), 8 сен - РИА Новости. Экипаж самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" активно ведёт контрбатарейную борьбу с украинской артиллерией, в том числе применяющую кассетные боеприпасы, рассказали РИА Новости артиллерист 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск.
"Задачи подразделения - вести контрбатарейную борьбу. На нас выходит пехота, которая жалуется, что используются кассетные боеприпасы (противником). Приходят разведданные от пехотных командиров, и мы, поражая цели, зная направления, уже предполагаем, можно сказать, знаем наверняка, что там артиллерийская установка противника, которая использует данный вид боеприпасов, мы ее сразу поражаем", - рассказал старший офицер батареи.
Собеседник агентства пояснил, что плюсы самоходной артиллерийской установки в том, что она передвигается и может работать с любой подготовленной огневой точки, после получения цели выбирается самая благоприятная позиция, производится выезд и поражается цель.
Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артёмовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
Уничтожение минометного расчета и артиллерии противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКиевСоледарДонецкая Народная Республика
 
 
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