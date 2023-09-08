https://ria.ru/20230908/giatsint-s-1894881698.html

Артиллерия наносит удары по орудиям ВСУ, использующим кассетные боеприпасы

Артиллерия наносит удары по орудиям ВСУ, использующим кассетные боеприпасы - РИА Новости, 08.09.2023

Артиллерия наносит удары по орудиям ВСУ, использующим кассетные боеприпасы

Экипаж самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" активно ведёт контрбатарейную борьбу с украинской артиллерией, в том числе применяющую кассетные боеприпасы, рассказали... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T06:14

2023-09-08T06:14

2023-09-08T09:04

специальная военная операция на украине

киев

соледар

донецкая народная республика

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СОЛЕДАР (ДНР), 8 сен - РИА Новости. Экипаж самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" активно ведёт контрбатарейную борьбу с украинской артиллерией, в том числе применяющую кассетные боеприпасы, рассказали РИА Новости артиллерист 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск. "Задачи подразделения - вести контрбатарейную борьбу. На нас выходит пехота, которая жалуется, что используются кассетные боеприпасы (противником). Приходят разведданные от пехотных командиров, и мы, поражая цели, зная направления, уже предполагаем, можно сказать, знаем наверняка, что там артиллерийская установка противника, которая использует данный вид боеприпасов, мы ее сразу поражаем", - рассказал старший офицер батареи. Собеседник агентства пояснил, что плюсы самоходной артиллерийской установки в том, что она передвигается и может работать с любой подготовленной огневой точки, после получения цели выбирается самая благоприятная позиция, производится выезд и поражается цель. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артёмовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

https://ria.ru/20230907/artilleriya-1894660070.html

киев

соледар

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Экипаж самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" о борьбе с украинской артиллерией Экипаж самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота (действует в составе Южной группировки войск) активно ведет контрбатарейную борьбу с украинской артиллерией, в том числе применяющей кассетные боеприпасы. 2023-09-08T06:14 true PT1M42S

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