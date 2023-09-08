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Шойгу вручил медали Героя России трем офицерам, участвующим в СВО - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 08.09.2023 (обновлено: 17:15 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/geroi-1895034606.html
Шойгу вручил медали Героя России трем офицерам, участвующим в СВО
Шойгу вручил медали Героя России трем офицерам, участвующим в СВО - РИА Новости, 08.09.2023
Шойгу вручил медали Героя России трем офицерам, участвующим в СВО
Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" трем российским офицерам, проявившим мужество и героизм при выполнении задач спецоперации, сообщили РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:26
2023-09-08T17:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
войска рхбз
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" трем российским офицерам, проявившим мужество и героизм при выполнении задач спецоперации, сообщили в ведомстве."Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами — высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное — выполнили задачу. Поздравляю вас!" — сказал министр.Указом президента звания Героя России удостоили:Как уточнили в министерстве, бригада под командованием Наймушина при освобождении одного из населенных пунктов связала боем обороняющиеся подразделения ВСУ, скрытно совершила маневр и прорвала штурмом оборону противника с тыла. Таким образом, российские солдаты создали условия для окружения и разгрома украинских военных. В результате противник отступил с занимаемых рубежей с большими потерями.Рота Журавлева при наступлении российских войск ушла из-под контрбатарейного огня ВСУ, быстро развернулась на резервной позиции и поразила вражеские укрепления в заранее подготовленном районе обороны. Это позволило прорвать глубокоэшелонированную защиту противника и значительно улучшить положение по переднему краю.В свою очередь, Алексей Кривуля принял командование ротой после того, как при обстреле со стороны ВСУ командир получил тяжелое ранение и его пришлось эвакуировать. Младший лейтенант, несмотря на то, что подразделение попало в окружение, грамотно оценил обстановку и организовал отход. При этом сам Кривуля вызвал огонь артиллерии на себя. Благодаря его корректировке удалось уничтожить несколько единиц вражеской техники и значительное число украинских штурмовиков.
https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1895039579.html
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Шойгу вручил трем бойцам СВО звезды Героев России
Шойгу вручил звезды Героев России военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации. Среди награжденных командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин, командир огнеметной роты старший лейтенант Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины, Войска РХБЗ
Шойгу вручил медали Героя России трем офицерам, участвующим в СВО

Шойгу вручил "Золотые Звезды" трем офицерам, проявившим мужество и героизм в СВО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" трем российским офицерам, проявившим мужество и героизм при выполнении задач спецоперации, сообщили в ведомстве.
"Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами — высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное — выполнили задачу. Поздравляю вас!" — сказал министр.
Указом президента звания Героя России удостоили:
  • командира мотострелковой бригады полковника Сергея Наймушина;
  • командира огнеметной роты РХБЗ старшего лейтенанта Владислава Журавлева;
  • командира мотострелкового взвода младшего лейтенанта Алексея Кривулю.
Наймушин: Зашли между опорными пунктами, где противник нас не ожидал - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Полковник Наймушин рассказал, как его бригада прорвала оборону ВСУ
16:37
Как уточнили в министерстве, бригада под командованием Наймушина при освобождении одного из населенных пунктов связала боем обороняющиеся подразделения ВСУ, скрытно совершила маневр и прорвала штурмом оборону противника с тыла. Таким образом, российские солдаты создали условия для окружения и разгрома украинских военных. В результате противник отступил с занимаемых рубежей с большими потерями.
Рота Журавлева при наступлении российских войск ушла из-под контрбатарейного огня ВСУ, быстро развернулась на резервной позиции и поразила вражеские укрепления в заранее подготовленном районе обороны. Это позволило прорвать глубокоэшелонированную защиту противника и значительно улучшить положение по переднему краю.
В свою очередь, Алексей Кривуля принял командование ротой после того, как при обстреле со стороны ВСУ командир получил тяжелое ранение и его пришлось эвакуировать. Младший лейтенант, несмотря на то, что подразделение попало в окружение, грамотно оценил обстановку и организовал отход. При этом сам Кривуля вызвал огонь артиллерии на себя. Благодаря его корректировке удалось уничтожить несколько единиц вражеской техники и значительное число украинских штурмовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВойска РХБЗ
 
 
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