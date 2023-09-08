https://ria.ru/20230908/geroi-1895034606.html
Шойгу вручил медали Героя России трем офицерам, участвующим в СВО
Шойгу вручил медали Героя России трем офицерам, участвующим в СВО - РИА Новости, 08.09.2023
Шойгу вручил медали Героя России трем офицерам, участвующим в СВО
Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" трем российским офицерам, проявившим мужество и героизм при выполнении задач спецоперации, сообщили РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:26
2023-09-08T16:26
2023-09-08T17:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
войска рхбз
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" трем российским офицерам, проявившим мужество и героизм при выполнении задач спецоперации, сообщили в ведомстве."Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами — высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное — выполнили задачу. Поздравляю вас!" — сказал министр.Указом президента звания Героя России удостоили:Как уточнили в министерстве, бригада под командованием Наймушина при освобождении одного из населенных пунктов связала боем обороняющиеся подразделения ВСУ, скрытно совершила маневр и прорвала штурмом оборону противника с тыла. Таким образом, российские солдаты создали условия для окружения и разгрома украинских военных. В результате противник отступил с занимаемых рубежей с большими потерями.Рота Журавлева при наступлении российских войск ушла из-под контрбатарейного огня ВСУ, быстро развернулась на резервной позиции и поразила вражеские укрепления в заранее подготовленном районе обороны. Это позволило прорвать глубокоэшелонированную защиту противника и значительно улучшить положение по переднему краю.В свою очередь, Алексей Кривуля принял командование ротой после того, как при обстреле со стороны ВСУ командир получил тяжелое ранение и его пришлось эвакуировать. Младший лейтенант, несмотря на то, что подразделение попало в окружение, грамотно оценил обстановку и организовал отход. При этом сам Кривуля вызвал огонь артиллерии на себя. Благодаря его корректировке удалось уничтожить несколько единиц вражеской техники и значительное число украинских штурмовиков.
https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1895039579.html
https://ria.ru/20230907/sayfullin-1894656188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895051676_185:0:1625:1080_1920x0_80_0_0_4cfc3f092c75bcca6bb9d7b0bc2b0f0a.jpg
Шойгу вручил трем бойцам СВО звезды Героев России
Шойгу вручил звезды Героев России военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации. Среди награжденных командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин, командир огнеметной роты старший лейтенант Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля.
2023-09-08T16:26
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PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины, Войска РХБЗ
Шойгу вручил медали Героя России трем офицерам, участвующим в СВО
Шойгу вручил "Золотые Звезды" трем офицерам, проявившим мужество и героизм в СВО
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" трем российским офицерам, проявившим мужество и героизм при выполнении задач спецоперации, сообщили
в ведомстве.
"Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами — высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное — выполнили задачу. Поздравляю вас!" — сказал министр.
Указом президента звания Героя России удостоили:
- командира мотострелковой бригады полковника Сергея Наймушина;
- командира огнеметной роты РХБЗ старшего лейтенанта Владислава Журавлева;
- командира мотострелкового взвода младшего лейтенанта Алексея Кривулю.
Полковник Наймушин рассказал, как его бригада прорвала оборону ВСУ
Как уточнили в министерстве, бригада под командованием Наймушина при освобождении одного из населенных пунктов связала боем обороняющиеся подразделения ВСУ
, скрытно совершила маневр и прорвала штурмом оборону противника с тыла. Таким образом, российские солдаты создали условия для окружения и разгрома украинских военных. В результате противник отступил с занимаемых рубежей с большими потерями.
Рота Журавлева при наступлении российских войск ушла из-под контрбатарейного огня ВСУ, быстро развернулась на резервной позиции и поразила вражеские укрепления в заранее подготовленном районе обороны. Это позволило прорвать глубокоэшелонированную защиту противника и значительно улучшить положение по переднему краю.
В свою очередь, Алексей Кривуля принял командование ротой после того, как при обстреле со стороны ВСУ командир получил тяжелое ранение и его пришлось эвакуировать. Младший лейтенант, несмотря на то, что подразделение попало в окружение, грамотно оценил обстановку и организовал отход. При этом сам Кривуля вызвал огонь артиллерии на себя. Благодаря его корректировке удалось уничтожить несколько единиц вражеской техники и значительное число украинских штурмовиков.
Тяжело раненный в зоне СВО Герой России выразил желание вернуться на фронт