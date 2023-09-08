https://ria.ru/20230908/geroi-1895034606.html

Шойгу вручил медали Героя России трем офицерам, участвующим в СВО

Шойгу вручил медали Героя России трем офицерам, участвующим в СВО - РИА Новости, 08.09.2023

Шойгу вручил медали Героя России трем офицерам, участвующим в СВО

Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" трем российским офицерам, проявившим мужество и героизм при выполнении задач спецоперации, сообщили РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:26

2023-09-08T16:26

2023-09-08T17:15

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" трем российским офицерам, проявившим мужество и героизм при выполнении задач спецоперации, сообщили в ведомстве."Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами — высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное — выполнили задачу. Поздравляю вас!" — сказал министр.Указом президента звания Героя России удостоили:Как уточнили в министерстве, бригада под командованием Наймушина при освобождении одного из населенных пунктов связала боем обороняющиеся подразделения ВСУ, скрытно совершила маневр и прорвала штурмом оборону противника с тыла. Таким образом, российские солдаты создали условия для окружения и разгрома украинских военных. В результате противник отступил с занимаемых рубежей с большими потерями.Рота Журавлева при наступлении российских войск ушла из-под контрбатарейного огня ВСУ, быстро развернулась на резервной позиции и поразила вражеские укрепления в заранее подготовленном районе обороны. Это позволило прорвать глубокоэшелонированную защиту противника и значительно улучшить положение по переднему краю.В свою очередь, Алексей Кривуля принял командование ротой после того, как при обстреле со стороны ВСУ командир получил тяжелое ранение и его пришлось эвакуировать. Младший лейтенант, несмотря на то, что подразделение попало в окружение, грамотно оценил обстановку и организовал отход. При этом сам Кривуля вызвал огонь артиллерии на себя. Благодаря его корректировке удалось уничтожить несколько единиц вражеской техники и значительное число украинских штурмовиков.

https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1895039579.html

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Шойгу вручил трем бойцам СВО звезды Героев России Шойгу вручил звезды Героев России военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации. Среди награжденных командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин, командир огнеметной роты старший лейтенант Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля. 2023-09-08T16:26 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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