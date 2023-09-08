https://ria.ru/20230908/forum-1895021880.html

Владимир Кехман стал директором Петербургского культурного форума

Владимир Кехман стал директором Петербургского культурного форума - РИА Новости, 08.09.2023

Владимир Кехман стал директором Петербургского культурного форума

Художественный руководитель Михайловского театра, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман стал директором Петербургского международного культурного форума, РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:41

2023-09-08T15:41

2023-09-08T15:41

культура

санкт-петербург

владимир кехман

михайловский театр

театр

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Михайловского театра, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман стал директором Петербургского международного культурного форума, сообщили в его пресс-службе. "Восьмого сентября Владимир Кехман возглавил АНО "Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума". Основной задачей нового руководителя станет успешная подготовка Культурного форума, который пройдет в Санкт-Петербурге впервые с 2019 года", – говорится в сообщении.Девятый международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 18 ноября.

https://ria.ru/20230324/teatr-1860417838.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

санкт-петербург, владимир кехман, михайловский театр, театр