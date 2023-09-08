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Владимир Кехман стал директором Петербургского культурного форума - РИА Новости, 08.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:41 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/forum-1895021880.html
Владимир Кехман стал директором Петербургского культурного форума
Владимир Кехман стал директором Петербургского культурного форума - РИА Новости, 08.09.2023
Владимир Кехман стал директором Петербургского культурного форума
Художественный руководитель Михайловского театра, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман стал директором Петербургского международного культурного форума, РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:41
2023-09-08T15:41
культура
санкт-петербург
владимир кехман
михайловский театр
театр
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Михайловского театра, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман стал директором Петербургского международного культурного форума, сообщили в его пресс-службе. "Восьмого сентября Владимир Кехман возглавил АНО "Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума". Основной задачей нового руководителя станет успешная подготовка Культурного форума, который пройдет в Санкт-Петербурге впервые с 2019 года", – говорится в сообщении.Девятый международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 18 ноября.
https://ria.ru/20230324/teatr-1860417838.html
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санкт-петербург, владимир кехман, михайловский театр, театр
Культура, Санкт-Петербург, Владимир Кехман, Михайловский театр, Театр
Владимир Кехман стал директором Петербургского культурного форума

Глава МХАТ им. Горького Кехман стал директором Петербургского культурного форума

© Фото предоставлено самим Владимиром КехманомВладимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
Владимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
© Фото предоставлено самим Владимиром Кехманом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Михайловского театра, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман стал директором Петербургского международного культурного форума, сообщили в его пресс-службе.
«
"Восьмого сентября Владимир Кехман возглавил АНО "Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума". Основной задачей нового руководителя станет успешная подготовка Культурного форума, который пройдет в Санкт-Петербурге впервые с 2019 года", – говорится в сообщении.
Девятый международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 18 ноября.
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КультураСанкт-ПетербургВладимир КехманМихайловский театрТеатр
 
 
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