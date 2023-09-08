Филиал ИГ* регулярно призывает к войне против России, заявил КНБ Казахстана
КНБ Казахстана: филиал группировки ИГ регулярно призывает к войне против России
© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки. Архивное фото
АСТАНА, 8 сен - РИА Новости. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил, что главари группировки "Вилаят Хорасан*", филиала международной террористической группировки "Исламское государство*", регулярно призывают к войне джихаду против России и других стран.
"Наибольшую угрозу представляет усиливающийся потенциал филиала международной террористической организации "Исламское государство*" - "Вилаят Хорасан*". По различным оценкам, их численность за это время возросла с 500 до 6 тысяч более подготовленных террористов… Лидеры этой организации регулярно призывают к джихаду не только против США, но и против Китая, России и Пакистана", - сообщил зампредседателя КНБ Казахстана Руслан Сейсембаев, выступая на открытии 40-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Он напомнил, что именно этой группировкой были организованы нападения на российскую и пакистанскую дипломатические миссии, также она несет ответственность за убийство граждан Китая в кабульской гостинице.
В числе причин формирования террористических угроз для государств-членов ШОС Сейсембаев назвал сохранение террористического потенциала в Афганистане. "Поступающая к нам информация позволяет сделать вывод, что формирование террористических угроз для государств-членов ШОС происходит под воздействием ряда доминирующих факторов. Одним из ключевых остается сохранение террористического потенциала в Афганистане. Пришедшему к власти в Афганистане в 2021 году движению "Талибан**" пока не удается создать эффективную систему госуправления и обеспечить должный контроль и безопасность. Эта страна остается центром притяжения для международных террористических группировок", - отметил Сейсембаев.
Кроме того, по его словам, "Вилаят Хорасан*" и "Аль-Каида*", также базирующаяся в Афганистане, создают угрозу для государств- членов ШОС. "В Афганистане базируется "Аль-Каида*", численность которой составляет до 500 боевиков. Хотя "Вилаят Хорасан*" и "Аль-Каида*" контролируют часть территорий, они вполне способны выполнять резонансные и сложные нападения. В совокупности складывающаяся ситуация создает реальную угрозу реализации масштабных проектов на территории государств ШОС", - подчеркнул Сейсембаев.
В Астане состоялось юбилейное 40-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). Участие в нем приняли делегации компетентных органов Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана. В качестве наблюдателей приглашены представители Белоруссии и Монголии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность