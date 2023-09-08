https://ria.ru/20230908/filial-1894954053.html

Филиал ИГ* регулярно призывает к войне против России, заявил КНБ Казахстана

Филиал ИГ* регулярно призывает к войне против России, заявил КНБ Казахстана - РИА Новости, 08.09.2023

Филиал ИГ* регулярно призывает к войне против России, заявил КНБ Казахстана

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил, что главари группировки "Вилаят Хорасан*", филиала международной террористической группировки... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:56

2023-09-08T12:56

2023-09-08T12:58

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шос

исламское государство

аль-каида

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АСТАНА, 8 сен - РИА Новости. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил, что главари группировки "Вилаят Хорасан*", филиала международной террористической группировки "Исламское государство*", регулярно призывают к войне джихаду против России и других стран. "Наибольшую угрозу представляет усиливающийся потенциал филиала международной террористической организации "Исламское государство*" - "Вилаят Хорасан*". По различным оценкам, их численность за это время возросла с 500 до 6 тысяч более подготовленных террористов… Лидеры этой организации регулярно призывают к джихаду не только против США, но и против Китая, России и Пакистана", - сообщил зампредседателя КНБ Казахстана Руслан Сейсембаев, выступая на открытии 40-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он напомнил, что именно этой группировкой были организованы нападения на российскую и пакистанскую дипломатические миссии, также она несет ответственность за убийство граждан Китая в кабульской гостинице. В числе причин формирования террористических угроз для государств-членов ШОС Сейсембаев назвал сохранение террористического потенциала в Афганистане. "Поступающая к нам информация позволяет сделать вывод, что формирование террористических угроз для государств-членов ШОС происходит под воздействием ряда доминирующих факторов. Одним из ключевых остается сохранение террористического потенциала в Афганистане. Пришедшему к власти в Афганистане в 2021 году движению "Талибан**" пока не удается создать эффективную систему госуправления и обеспечить должный контроль и безопасность. Эта страна остается центром притяжения для международных террористических группировок", - отметил Сейсембаев. Кроме того, по его словам, "Вилаят Хорасан*" и "Аль-Каида*", также базирующаяся в Афганистане, создают угрозу для государств- членов ШОС. "В Афганистане базируется "Аль-Каида*", численность которой составляет до 500 боевиков. Хотя "Вилаят Хорасан*" и "Аль-Каида*" контролируют часть территорий, они вполне способны выполнять резонансные и сложные нападения. В совокупности складывающаяся ситуация создает реальную угрозу реализации масштабных проектов на территории государств ШОС", - подчеркнул Сейсембаев. В Астане состоялось юбилейное 40-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). Участие в нем приняли делегации компетентных органов Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана. В качестве наблюдателей приглашены представители Белоруссии и Монголии.* Запрещенная в России террористическая организация.** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230827/pobeg-1892574930.html

https://ria.ru/20230822/afganistan-1891558478.html

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в мире, россия, афганистан, китай, шос, исламское государство, аль-каида