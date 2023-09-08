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Филиал ИГ* регулярно призывает к войне против России, заявил КНБ Казахстана - РИА Новости, 08.09.2023
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12:56 08.09.2023 (обновлено: 12:58 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/filial-1894954053.html
Филиал ИГ* регулярно призывает к войне против России, заявил КНБ Казахстана
Филиал ИГ* регулярно призывает к войне против России, заявил КНБ Казахстана - РИА Новости, 08.09.2023
Филиал ИГ* регулярно призывает к войне против России, заявил КНБ Казахстана
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил, что главари группировки "Вилаят Хорасан*", филиала международной террористической группировки... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:56
2023-09-08T12:58
в мире
россия
афганистан
китай
шос
исламское государство
аль-каида
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АСТАНА, 8 сен - РИА Новости. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил, что главари группировки "Вилаят Хорасан*", филиала международной террористической группировки "Исламское государство*", регулярно призывают к войне джихаду против России и других стран. "Наибольшую угрозу представляет усиливающийся потенциал филиала международной террористической организации "Исламское государство*" - "Вилаят Хорасан*". По различным оценкам, их численность за это время возросла с 500 до 6 тысяч более подготовленных террористов… Лидеры этой организации регулярно призывают к джихаду не только против США, но и против Китая, России и Пакистана", - сообщил зампредседателя КНБ Казахстана Руслан Сейсембаев, выступая на открытии 40-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он напомнил, что именно этой группировкой были организованы нападения на российскую и пакистанскую дипломатические миссии, также она несет ответственность за убийство граждан Китая в кабульской гостинице. В числе причин формирования террористических угроз для государств-членов ШОС Сейсембаев назвал сохранение террористического потенциала в Афганистане. "Поступающая к нам информация позволяет сделать вывод, что формирование террористических угроз для государств-членов ШОС происходит под воздействием ряда доминирующих факторов. Одним из ключевых остается сохранение террористического потенциала в Афганистане. Пришедшему к власти в Афганистане в 2021 году движению "Талибан**" пока не удается создать эффективную систему госуправления и обеспечить должный контроль и безопасность. Эта страна остается центром притяжения для международных террористических группировок", - отметил Сейсембаев. Кроме того, по его словам, "Вилаят Хорасан*" и "Аль-Каида*", также базирующаяся в Афганистане, создают угрозу для государств- членов ШОС. "В Афганистане базируется "Аль-Каида*", численность которой составляет до 500 боевиков. Хотя "Вилаят Хорасан*" и "Аль-Каида*" контролируют часть территорий, они вполне способны выполнять резонансные и сложные нападения. В совокупности складывающаяся ситуация создает реальную угрозу реализации масштабных проектов на территории государств ШОС", - подчеркнул Сейсембаев. В Астане состоялось юбилейное 40-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). Участие в нем приняли делегации компетентных органов Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана. В качестве наблюдателей приглашены представители Белоруссии и Монголии.* Запрещенная в России террористическая организация.** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, россия, афганистан, китай, шос, исламское государство, аль-каида
В мире, Россия, Афганистан, Китай, ШОС, Исламское государство, Аль-Каида
Филиал ИГ* регулярно призывает к войне против России, заявил КНБ Казахстана

КНБ Казахстана: филиал группировки ИГ регулярно призывает к войне против России

© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки
Боевик террористической группировки - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки. Архивное фото
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АСТАНА, 8 сен - РИА Новости. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил, что главари группировки "Вилаят Хорасан*", филиала международной террористической группировки "Исламское государство*", регулярно призывают к войне джихаду против России и других стран.
"Наибольшую угрозу представляет усиливающийся потенциал филиала международной террористической организации "Исламское государство*" - "Вилаят Хорасан*". По различным оценкам, их численность за это время возросла с 500 до 6 тысяч более подготовленных террористов… Лидеры этой организации регулярно призывают к джихаду не только против США, но и против Китая, России и Пакистана", - сообщил зампредседателя КНБ Казахстана Руслан Сейсембаев, выступая на открытии 40-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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Он напомнил, что именно этой группировкой были организованы нападения на российскую и пакистанскую дипломатические миссии, также она несет ответственность за убийство граждан Китая в кабульской гостинице.
В числе причин формирования террористических угроз для государств-членов ШОС Сейсембаев назвал сохранение террористического потенциала в Афганистане. "Поступающая к нам информация позволяет сделать вывод, что формирование террористических угроз для государств-членов ШОС происходит под воздействием ряда доминирующих факторов. Одним из ключевых остается сохранение террористического потенциала в Афганистане. Пришедшему к власти в Афганистане в 2021 году движению "Талибан**" пока не удается создать эффективную систему госуправления и обеспечить должный контроль и безопасность. Эта страна остается центром притяжения для международных террористических группировок", - отметил Сейсембаев.
Кроме того, по его словам, "Вилаят Хорасан*" и "Аль-Каида*", также базирующаяся в Афганистане, создают угрозу для государств- членов ШОС. "В Афганистане базируется "Аль-Каида*", численность которой составляет до 500 боевиков. Хотя "Вилаят Хорасан*" и "Аль-Каида*" контролируют часть территорий, они вполне способны выполнять резонансные и сложные нападения. В совокупности складывающаяся ситуация создает реальную угрозу реализации масштабных проектов на территории государств ШОС", - подчеркнул Сейсембаев.
В Астане состоялось юбилейное 40-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). Участие в нем приняли делегации компетентных органов Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана. В качестве наблюдателей приглашены представители Белоруссии и Монголии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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