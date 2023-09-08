https://ria.ru/20230908/erdogan-1894883512.html

Источник: Эрдоган расскажет на саммите G20 об итогах переговоров с Путиным

Источник: Эрдоган расскажет на саммите G20 об итогах переговоров с Путиным - РИА Новости, 08.09.2023

Источник: Эрдоган расскажет на саммите G20 об итогах переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в пятницу в Индию для участия в 18-м саммите "Большой двадцатки", основное внимание в переговорах будет уделено РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T07:03

2023-09-08T07:03

2023-09-08T07:03

россия

украина

турция

владимир путин

оон

большая двадцатка

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 8 cен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в пятницу в Индию для участия в 18-м саммите "Большой двадцатки", основное внимание в переговорах будет уделено возобновлению черноморской зерновой инициативы, турецкий лидер также расскажет западным лидерам об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг "зерновой сделки" и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. Визит турецкого лидера в Индию продлится до 10 сентября. "Господин президент (Тайип Эрдоган - ред.) примет участие в заседаниях саммита, темой которого в этом году станет "Единый мир, единая семья, единое будущее". На полях саммита Эрдоган также проведет переговоры с главами государств и правительств стран "Большой двадцатки", основное внимание будет уделено инициативам Турции и ООН по возобновлению работы черноморской зерновой инициативы", - уточнил собеседник агентства. По его словам, турецкий лидер также проинформирует мировых лидеров относительно итогов переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. "Господин президент проинформирует о предложениях российской стороны по урегулированию конфликта на Украине и возобновлению работы черноморской зерновой инициативы", - подчеркнул источник. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230905/vstrecha-1894406951.html

https://ria.ru/20230907/sdelka-1894731584.html

https://ria.ru/20230905/oplata-1894277892.html

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