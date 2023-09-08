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Памфилова поблагодарила зарубежных экспертов, наблюдающих за выборами в ЛНР

Памфилова поблагодарила зарубежных экспертов, наблюдающих за выборами в ЛНР - РИА Новости, 08.09.2023

Памфилова поблагодарила зарубежных экспертов, наблюдающих за выборами в ЛНР

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова поблагодарила международных экспертов, которые приехали, "несмотря на все сложности и трудности", РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:29

2023-09-08T13:29

2023-09-08T13:29

луганская народная республика

элла памфилова

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова поблагодарила международных экспертов, которые приехали, "несмотря на все сложности и трудности", наблюдать за сентябрьскими выборами в ЛНР. В ходе брифинга о голосовании в новых субъектах РФ Памфилова выразила благодарность "этим смелым людям, которые приехали несмотря на все сложности и трудности". "Огромное им спасибо, что приехали для того, чтобы своими глазами увидеть и убедиться в том, что происходит, поговорить с людьми, понять их настроение, мнения. ...Мы вам очень благодарны, ...что вы приехали на эту многострадальную землю из других стран", - сказала Памфилова. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023