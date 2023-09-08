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Зеленский сообщил о приезде в Киев экс-премьера Британии Джонсона
Зеленский сообщил о приезде в Киев экс-премьера Британии Джонсона - РИА Новости, 08.09.2023
Зеленский сообщил о приезде в Киев экс-премьера Британии Джонсона
Владимир Зеленский сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:44
2023-09-08T18:44
2023-09-08T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
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владимир зеленский
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, Джонсон с начала конфликта искренне поддерживает Украину. "И сейчас продолжает добавлять Украине международной поддержки", - написал Зеленский, опубликовав фотографию с рукопожатием с экс-премьером.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленский сообщил о приезде в Киев экс-премьера Британии Джонсона
Зеленский заявил, что встретился в Киеве с бывшим премьером Британии Джонсоном