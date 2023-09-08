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Зеленский сообщил о приезде в Киев экс-премьера Британии Джонсона

Зеленский сообщил о приезде в Киев экс-премьера Британии Джонсона - РИА Новости, 08.09.2023

Зеленский сообщил о приезде в Киев экс-премьера Британии Джонсона

Владимир Зеленский сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:44

2023-09-08T18:44

2023-09-08T18:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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киев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, Джонсон с начала конфликта искренне поддерживает Украину. "И сейчас продолжает добавлять Украине международной поддержки", - написал Зеленский, опубликовав фотографию с рукопожатием с экс-премьером.

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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