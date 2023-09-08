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Зеленский сообщил о приезде в Киев экс-премьера Британии Джонсона - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/dzhonson-1895079999.html
Зеленский сообщил о приезде в Киев экс-премьера Британии Джонсона
Зеленский сообщил о приезде в Киев экс-премьера Британии Джонсона - РИА Новости, 08.09.2023
Зеленский сообщил о приезде в Киев экс-премьера Британии Джонсона
Владимир Зеленский сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:44
2023-09-08T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
борис джонсон
владимир зеленский
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, Джонсон с начала конфликта искренне поддерживает Украину. "И сейчас продолжает добавлять Украине международной поддержки", - написал Зеленский, опубликовав фотографию с рукопожатием с экс-премьером.
украина
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в мире, украина, великобритания, борис джонсон, владимир зеленский, киев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский сообщил о приезде в Киев экс-премьера Британии Джонсона

Зеленский заявил, что встретился в Киеве с бывшим премьером Британии Джонсоном

© Фото : Офис президента УкраиныБорис Джонсон и Владимир Зеленский
Борис Джонсон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Офис президента Украины
Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По его словам, Джонсон с начала конфликта искренне поддерживает Украину. "И сейчас продолжает добавлять Украине международной поддержки", - написал Зеленский, опубликовав фотографию с рукопожатием с экс-премьером.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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