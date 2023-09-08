https://ria.ru/20230908/donbass-1894921870.html

Донбасская наступательная операция 1943 года

Донбасская наступательная операция 1943 года - РИА Новости, 08.09.2023

Донбасская наступательная операция 1943 года

День освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают 8 сентября в Донецкой Народной Республике. Восемьдесят лет назад Красная армия вытеснила войска... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:00

2023-09-08T12:00

2023-09-08T13:13

инфографика

великая отечественная война (1941-1945)

донбасс

красная армия (ркка)

вермахт

донецкая народная республика

донецк

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День освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают 8 сентября в Донецкой Народной Республике. Восемьдесят лет назад Красная армия вытеснила войска вермахта из Сталино — так в годы Великой Отечественной войны назывался Донецк. А спустя две недели советские части полностью заняли Донбасс и отбросили противника за Днепр. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто руководил операцией, как развивалось наступление и что осталось после немцев.

донбасс

донецкая народная республика

донецк

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великая отечественная война (1941-1945), донбасс, красная армия (ркка), вермахт, донецкая народная республика, донецк, инфографика