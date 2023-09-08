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Донбасская наступательная операция 1943 года
Донбасская наступательная операция 1943 года - РИА Новости, 08.09.2023
Донбасская наступательная операция 1943 года
День освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают 8 сентября в Донецкой Народной Республике. Восемьдесят лет назад Красная армия вытеснила войска... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:00
2023-09-08T12:00
2023-09-08T13:13
инфографика
великая отечественная война (1941-1945)
донбасс
красная армия (ркка)
вермахт
донецкая народная республика
донецк
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День освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают 8 сентября в Донецкой Народной Республике. Восемьдесят лет назад Красная армия вытеснила войска вермахта из Сталино — так в годы Великой Отечественной войны назывался Донецк. А спустя две недели советские части полностью заняли Донбасс и отбросили противника за Днепр. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто руководил операцией, как развивалось наступление и что осталось после немцев.
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великая отечественная война (1941-1945), донбасс, красная армия (ркка), вермахт, донецкая народная республика, донецк, инфографика
Инфографика, Великая Отечественная война (1941-1945), Донбасс, Красная армия (РККА), Вермахт, Донецкая Народная Республика, Донецк