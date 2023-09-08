https://ria.ru/20230908/donbass-1894866622.html

В РВИО рассказали о попытке гитлеровцев "украинизировать" Донбасс

В РВИО рассказали о попытке гитлеровцев "украинизировать" Донбасс - РИА Новости, 08.09.2023

В РВИО рассказали о попытке гитлеровцев "украинизировать" Донбасс

Принудительная "украинизация" Донбасса началась не в постсоветский период - еще во время Великой Отечественной войны гитлеровцы намеренно устраивали в органы... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T00:20

2023-09-08T00:20

2023-09-08T08:44

донбасс

донецк

россия

тарас шевченко

организация украинских националистов

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Принудительная "украинизация" Донбасса началась не в постсоветский период - еще во время Великой Отечественной войны гитлеровцы намеренно устраивали в органы оккупационной власти коллаборантов, связанных с запрещенной в России так называемой "Организацией украинских националистов" (ОУН), заявил РИА Новости научный директор российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Ровно 80 лет назад, 8 сентября 1943 года, Красная Армия освободила Донецк (тогда Сталино), а следом за ним, 10 сентября, и Мариуполь, находившиеся в нацистской оккупации с 1941 года. Освобождение этих городов стало ключевым эпизодом в сражении за Донбасс (13 августа – 22 сентября 1943 года). "В Советское время предпочитали не заострять внимание на том, что немцы, оккупировав Донбасс, опирались там на украинских националистов. По рассекреченным документам Донецкого архива КГБ, позже ставшего архивом СБУ, где в постсоветское время работали в том числе патриоты Донбасса и России, в действовавший на территории региона немецкой охранной полиции "Шуцманшафт" работали украинские националисты, которые, кстати, имели тесные связи с бандеровским движением, а именно - ОУН", - сказал Мягков. Принудительная украинизация Историк подчеркнул, что немцы целенаправленно опирались на националистов, вводя в Донбассе, всегда бывшим русскоговорящим регионом, газеты на украинском языке, где печатались портреты председателя Украинской Народной Республики Симона Петлюры, а также гимн "Ще не вмерла України", в Донецке и Мариуполе рядом с нацистскими знаменами стояли "жовтно-блакитные" флаги УНР. "Портреты Гитлера на домах выставлялись рядом с портретами Тараса Шевченко, потому что немцы считали, что раз этот поэт был украинцем, то был непременно против всего русского. Это - полный бред, но тем не менее гитлеровцы и их пособники все равно использовали его в своей пропаганде", - рассказал научный директор РВИО. "Разделяй и властвуй"Мягков пояснил, что гитлеровцы делали ставку на "украинизацию Донбасса под нацистской свастикой" осознанно, поскольку для пособников ОУН русскоязычное большинство были идеологическими врагами, с которыми они, опираясь на немцев, боролись "с особым энтузиазмом". "Доходило до абсурда. В учреждениях оккупационной власти принуждали говорить на украинском языке, который на Донбассе почти никто не знал, приходилось изъясняться на "суржике" - смешанном языке, состоящем из русских и украинских слов. Немцы прекрасно понимали, что русские и украинцы происходят из общего корня, поэтому, руководствуясь принципом "разделяй и властвуй", их необходимо как можно сильнее разобщить. Точно также поступают и американцы, поощряя конфликт украино- и русскоязычных, который вылился в сегодняшнюю трагедию", - подчеркнул собеседник агентства. Важность ДонбассаГоворя о значении региона в годы Великой Отечественной войны, историк напомнил, что Донбасс был "индустриальным сердцем" Советского Союза" - в одном Донецке велось 5% всей угледобычи СССР, располагалось 7% всех металлургических предприятий. "Фашисты небезосновательно полагали, что, лишив СССР Донбасса, они обескровят его промышленный потенциал и, соответственно, преумножат свой собственный. Однако Советскому Союзу удалось эвакуировать многие предприятия, работавшие до последнего", - пояснил Мягков. Так, Донецкий металлургический комбинат вырабатывал металл вплоть до вхождения оккупантов в город, чтобы залить им ковши и другое ценное оборудование, которое вывезти не успевали. "Ввиду особенностей местности в Донбассе, степном регионе, нельзя было наладить эффективную работу партизанского движения, как в той же Белоруссии и Центральной России. В то же время там возникло мощное подполье, чего стоит только "Молодая гвардия", а таких групп было множество", - рассказали в РВИО. Преступления нацистовГоворя о преступлениях гитлеровцев в регионе, историк подчеркнул, что в годы оккупации Донбасса нацисты совершили один из самых страшных актов геноцида советского народа. Речь идет о расположенной в Донецке печально известной шахте 4/4 бис. "На Донбассе произошел самый массовый случай геноцида советского народа в Украинской ССР после Бабьего Яра - в донецкой шахте 4/4 бис, по современным оценкам было сброшено до 100 тысяч русских, евреев, украинцев, недовольных оккупационным режимом. Большая часть из них расстреливалось, некоторые были погребены там заживо", - сказал Мягков.

https://ria.ru/20230908/arkhivy-1894866016.html

https://ria.ru/20230728/gitler-1886829851.html

https://ria.ru/20230622/katyn-1879735507.html

https://ria.ru/20230621/voyna-1879505335.html

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донбасс, донецк, россия, тарас шевченко, организация украинских националистов, российское военно-историческое общество (рвио)