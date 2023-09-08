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В Херсонской области девушка приехала на избирательный участок на лошади
В Херсонской области девушка приехала на избирательный участок на лошади - РИА Новости, 08.09.2023
В Херсонской области девушка приехала на избирательный участок на лошади
Жительница города Скадовск Херсонской области приехала на избирательный участок на лошади, чтобы в первый раз в жизни принять участие в голосовании, сообщает... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:28
2023-09-08T18:28
2023-09-08T18:38
херсонская область
россия
единый день голосования в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Жительница города Скадовск Херсонской области приехала на избирательный участок на лошади, чтобы в первый раз в жизни принять участие в голосовании, сообщает местный телеканал "Таврия". В общении с журналистами девушка рассказала, что ее зовут Анна и она впервые принимает участие в выборах, так как ей недавно исполнилось 18 лет. "Решили прийти таким необычным способом", - заявила Анна. Она призналась, что приехала на избирательный участок верхом на лошади, чтобы момент участия в выборах запомнился ей на всю жизнь. Местные выборы впервые проходят в Херсонской области как в субъекте РФ. На них избирают областную думу и органы местного самоуправления. Голосование продлится до 10-го сентября включительно.
https://ria.ru/20230908/kot-1894884905.html
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херсонская область , россия, единый день голосования в россии
Херсонская область , Россия, Единый день голосования в России
В Херсонской области девушка приехала на избирательный участок на лошади
В Херсонской области девушка приехала на избирательный участок верхом на лошади