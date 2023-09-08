https://ria.ru/20230908/devochka-1895048926.html

Одну из пострадавших в ДТП велосипедисток перевели в клинику вуза Минздрава

Одну из пострадавших в ДТП велосипедисток перевели в клинику вуза Минздрава - РИА Новости, 08.09.2023

Одну из пострадавших в ДТП велосипедисток перевели в клинику вуза Минздрава

Девочку, которая получила тяжелые травмы в ДТП с группой велосипедисток в Ленинградской области, в пятницу перевели в реанимационное отделение клиники... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:06

2023-09-08T17:06

2023-09-08T17:06

происшествия

россия

ленинградская область

санкт-петербург

александр беглов

ford motor

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Девочку, которая получила тяжелые травмы в ДТП с группой велосипедисток в Ленинградской области, в пятницу перевели в реанимационное отделение клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Минздрава России, сообщили РИА Новости в вузе. Ранее сообщалось, что в четверг на 59-м километре трассы "Скандинавия" водитель тягача Scania по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. По данным полиции, в результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. По уточненной информации властей Ленобласти, в аварии погибли двое и пострадали десять человек. Как сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава России, двое из десяти пострадавших остаются в стабильно тяжелом состоянии. Одну из них - девочку 14 лет - с сочетанной травмой переводят в клинику СПбГПМУ для комплексного лечения. "Эта пациентка только что поступила в реанимационное отделение", - сказала собеседница агентства. Как отмечается в материалах Педиатрического университета, у девочки, которая переведена из городской больницы №40, диагностированы сложные переломы позвоночника и другие травмы. Ранее региональный главк МВД РФ сообщал о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения после ДТП в Ленинградской области, где погибли две девочки-велосипедистки. В настоящее время водителю предъявлено обвинение, полицейское следствие будет ходатайствовать перед судом об его аресте. Как сообщал губернатор Петербурга Александр Беглов, в аварию попали спортсменки школы Олимпийского резерва из Сестрорецка.

https://rsport.ria.ru/20230908/dtp-1895042131.html

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ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ленинградская область, санкт-петербург, александр беглов, ford motor