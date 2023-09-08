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Даванков проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
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11:08 08.09.2023 (обновлено: 11:17 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/davankov-1894916667.html
Даванков проголосовал на выборах мэра Москвы
Даванков проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
Даванков проголосовал на выборах мэра Москвы
Кандидат на выборах мэра Москвы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") проголосовал на выборах мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:08
2023-09-08T11:17
политика
москва
владислав даванков
сергей собянин
госдума рф
борис чернышов (депутат)
лдпр
московская городская дума
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кандидат на выборах мэра Москвы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") проголосовал на выборах мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Даванков пришел на избирательный участок лично. Он проголосовал с использованием терминала электронного голосования (ТЭГ). За пост мэра Москвы борются пять кандидатов, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев.
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политика, москва, владислав даванков, сергей собянин, госдума рф, борис чернышов (депутат), лдпр, московская городская дума, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Владислав Даванков, Сергей Собянин, Госдума РФ, Борис Чернышов (депутат), ЛДПР, Московская городская дума, Единый день голосования в России — 2023
Даванков проголосовал на выборах мэра Москвы

Кандидат в мэры Москвы Даванков проголосовал на выборах

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладислав Даванков
Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владислав Даванков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кандидат на выборах мэра Москвы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") проголосовал на выборах мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Даванков пришел на избирательный участок лично. Он проголосовал с использованием терминала электронного голосования (ТЭГ).
За пост мэра Москвы борются пять кандидатов, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев.
Печать бюллетеней для голосования на выборах - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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ПолитикаМоскваВладислав ДаванковСергей СобянинГосдума РФБорис Чернышов (депутат)ЛДПРМосковская городская думаЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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