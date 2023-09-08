https://ria.ru/20230908/davankov-1894916667.html

Даванков проголосовал на выборах мэра Москвы

Даванков проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023

Даванков проголосовал на выборах мэра Москвы

Кандидат на выборах мэра Москвы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") проголосовал на выборах мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T11:08

2023-09-08T11:08

2023-09-08T11:17

политика

москва

владислав даванков

сергей собянин

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лдпр

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кандидат на выборах мэра Москвы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") проголосовал на выборах мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Даванков пришел на избирательный участок лично. Он проголосовал с использованием терминала электронного голосования (ТЭГ). За пост мэра Москвы борются пять кандидатов, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев.

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Варвара Скокшина

политика, москва, владислав даванков, сергей собянин, госдума рф, борис чернышов (депутат), лдпр, московская городская дума, единый день голосования в россии — 2023