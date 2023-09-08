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Даванков проголосовал на выборах мэра Москвы
Даванков проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
Даванков проголосовал на выборах мэра Москвы
Кандидат на выборах мэра Москвы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") проголосовал на выборах мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:08
2023-09-08T11:08
2023-09-08T11:17
политика
москва
владислав даванков
сергей собянин
госдума рф
борис чернышов (депутат)
лдпр
московская городская дума
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кандидат на выборах мэра Москвы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") проголосовал на выборах мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Даванков пришел на избирательный участок лично. Он проголосовал с использованием терминала электронного голосования (ТЭГ). За пост мэра Москвы борются пять кандидатов, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев.
https://ria.ru/20230908/nablyudateli-1894914597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Даванков проголосовал на выборах мэра Москвы
Кандидат в мэры Москвы Даванков проголосовал на выборах