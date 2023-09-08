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Российские военные активизировали применение БПЛА на Купянском направлении - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:13 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/bpla-1894887760.html
Российские военные активизировали применение БПЛА на Купянском направлении
Российские военные активизировали применение БПЛА на Купянском направлении - РИА Новости, 08.09.2023
Российские военные активизировали применение БПЛА на Купянском направлении
ВС РФ активизировали применение разведывательных беспилотников на купянском участке фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:13
2023-09-08T08:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ активизировали применение разведывательных беспилотников на купянском участке фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Продвижение ВС РФ в районах Синьковка и Петропавловка (на купянском участке фронта – ред.), а также уничтожение большинства средств подавления наших БПЛА позволило нашим войскам более широко использовать аэроразведку в ходе ведения боевых действий", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. В среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил журналистам, что линия соприкосновения в регионе проходит в 7 километрах от Купянска. В Минобороны России накануне заявили, что группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении отбила четыре атаки противника, за сутки украинские силы на данном направлении потеряли до 55 военнослужащих и шесть единиц техники, включая три американские гаубицы M777.
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луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Российские военные активизировали применение БПЛА на Купянском направлении

Марочко: ВС России активизировали применение БПЛА на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Центрального Военно округа (ЦВО) с дроном
Военнослужащий Центрального Военно округа (ЦВО) с дроном - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий Центрального Военно округа (ЦВО) с дроном. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ активизировали применение разведывательных беспилотников на купянском участке фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Продвижение ВС РФ в районах Синьковка и Петропавловка (на купянском участке фронта – ред.), а также уничтожение большинства средств подавления наших БПЛА позволило нашим войскам более широко использовать аэроразведку в ходе ведения боевых действий", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
В среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил журналистам, что линия соприкосновения в регионе проходит в 7 километрах от Купянска.
В Минобороны России накануне заявили, что группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении отбила четыре атаки противника, за сутки украинские силы на данном направлении потеряли до 55 военнослужащих и шесть единиц техники, включая три американские гаубицы M777.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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