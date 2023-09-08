https://ria.ru/20230908/bpla-1894887760.html

Российские военные активизировали применение БПЛА на Купянском направлении

Российские военные активизировали применение БПЛА на Купянском направлении - РИА Новости, 08.09.2023

Российские военные активизировали применение БПЛА на Купянском направлении

ВС РФ активизировали применение разведывательных беспилотников на купянском участке фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:13

2023-09-08T08:13

2023-09-08T08:13

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ активизировали применение разведывательных беспилотников на купянском участке фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Продвижение ВС РФ в районах Синьковка и Петропавловка (на купянском участке фронта – ред.), а также уничтожение большинства средств подавления наших БПЛА позволило нашим войскам более широко использовать аэроразведку в ходе ведения боевых действий", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. В среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил журналистам, что линия соприкосновения в регионе проходит в 7 километрах от Купянска. В Минобороны России накануне заявили, что группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении отбила четыре атаки противника, за сутки украинские силы на данном направлении потеряли до 55 военнослужащих и шесть единиц техники, включая три американские гаубицы M777.

https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1894875734.html

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харьковская область

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Влада Копылова

луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф