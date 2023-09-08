https://ria.ru/20230908/bpla-1894887760.html
Российские военные активизировали применение БПЛА на Купянском направлении
Российские военные активизировали применение БПЛА на Купянском направлении - РИА Новости, 08.09.2023
Российские военные активизировали применение БПЛА на Купянском направлении
ВС РФ активизировали применение разведывательных беспилотников на купянском участке фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:13
2023-09-08T08:13
2023-09-08T08:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ активизировали применение разведывательных беспилотников на купянском участке фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Продвижение ВС РФ в районах Синьковка и Петропавловка (на купянском участке фронта – ред.), а также уничтожение большинства средств подавления наших БПЛА позволило нашим войскам более широко использовать аэроразведку в ходе ведения боевых действий", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. В среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил журналистам, что линия соприкосновения в регионе проходит в 7 километрах от Купянска. В Минобороны России накануне заявили, что группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении отбила четыре атаки противника, за сутки украинские силы на данном направлении потеряли до 55 военнослужащих и шесть единиц техники, включая три американские гаубицы M777.
https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1894875734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Российские военные активизировали применение БПЛА на Купянском направлении
Марочко: ВС России активизировали применение БПЛА на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ активизировали применение разведывательных беспилотников на купянском участке фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Продвижение ВС РФ в районах Синьковка и Петропавловка (на купянском участке фронта – ред.), а также уничтожение большинства средств подавления наших БПЛА позволило нашим войскам более широко использовать аэроразведку в ходе ведения боевых действий", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
В среду глава администрации Харьковской области
Виталий Ганчев сообщил журналистам, что линия соприкосновения в регионе проходит в 7 километрах от Купянска.
В Минобороны России накануне заявили, что группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении отбила четыре атаки противника, за сутки украинские силы на данном направлении потеряли до 55 военнослужащих и шесть единиц техники, включая три американские гаубицы M777.
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