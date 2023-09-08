https://ria.ru/20230908/blokada-1894941709.html
Время блокады: история Зои Романенко
Время блокады: история Зои Романенко - РИА Новости, 08.09.2023
Время блокады: история Зои Романенко
Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 миллиона людей, в том числе 400 тысяч детей.
2023-09-08T12:23
2023-09-08T12:23
2023-09-08T12:25
видео
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
блокада ленинграда (1941-1944)
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Зоя Павловна Романенко во время блокады жила в Ломоносове, который находится в 50 километрах от Ленинграда. В начале Великой Отечественной войны ей было всего 16 лет. По рассказам Зои Павловны, жителям города Ломоносова сполна пришлось вкусить все тяготы блокадного времени.
ленинград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Время блокады: история Зои Романенко
Восьмого сентября началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Зое Павловне Романенко во время блокады жила в Ломоносове, который находится в 50 километрах от Ленинграда. В начале Великой Отечественной войны девушке было всего 16 лет. По рассказам Зои Павловны, жителям города Ломоносова сполна пришлось вкусить все тяготы блокадного времени.
2023-09-08T12:23
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PT3M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), видео, блокада ленинграда (1941-1944)
Видео, Ленинград, Великая Отечественная война (1941-1945), Блокада Ленинграда (1941-1944)
Время блокады: история Зои Романенко
Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 миллиона людей, в том числе 400 тысяч детей.
2023-09-08T12:23
true
PT3M32S
Время блокады: история Зои Романенко
Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 миллиона людей, в том числе 400 тысяч детей.