https://ria.ru/20230908/blokada-1894941709.html

Время блокады: история Зои Романенко

Время блокады: история Зои Романенко - РИА Новости, 08.09.2023

Время блокады: история Зои Романенко

Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 миллиона людей, в том числе 400 тысяч детей.

2023-09-08T12:23

2023-09-08T12:23

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видео

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

блокада ленинграда (1941-1944)

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Зоя Павловна Романенко во время блокады жила в Ломоносове, который находится в 50 километрах от Ленинграда. В начале Великой Отечественной войны ей было всего 16 лет. По рассказам Зои Павловны, жителям города Ломоносова сполна пришлось вкусить все тяготы блокадного времени.

ленинград

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2023

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Время блокады: история Зои Романенко Восьмого сентября началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Зое Павловне Романенко во время блокады жила в Ломоносове, который находится в 50 километрах от Ленинграда. В начале Великой Отечественной войны девушке было всего 16 лет. По рассказам Зои Павловны, жителям города Ломоносова сполна пришлось вкусить все тяготы блокадного времени. 2023-09-08T12:23 true PT3M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), видео, блокада ленинграда (1941-1944)