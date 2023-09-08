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Азаров проголосовал на выборах губернатора Самарской области

Азаров проголосовал на выборах губернатора Самарской области - РИА Новости, 08.09.2023

Азаров проголосовал на выборах губернатора Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах главы региона традиционно на избирательном участке №2918 в помещении самарской школы №132,... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:27

2023-09-08T13:27

2023-09-08T13:27

самарская область

дмитрий азаров

единый день голосования в россии — 2023

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САМАРА, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах главы региона традиционно на избирательном участке №2918 в помещении самарской школы №132, которую он окончил. Глава региона поздравил членов избирательной комиссии с первым днем голосования, пожелал удачи и спокойной, ритмичной работы все три дня. "Мы предварительно спрашивали жителей области и пришли к выводу, что многим удобно прийти и проголосовать в пятницу. Три дня голосования дают возможность проголосовать каждому в удобное для него время", - сказал Азаров. По словам губернатора, многое в регионе удалось сделать за последнее время, и это удалось сделать благодаря сплоченности людей. "Верю, что у Самарской области прекрасное будущее… А активность на выборах подтверждает, что мы все задачи решаем сообща", - отметил Азаров. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров от "Единой России", депутаты губернской думы Алексей Лескин от КПРФ, Александр Степанов от ЛДПР, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду" и финансовый директор ООО "КД ПМК" Сергей Пухаев от партии "Новые люди". Дмитрий Азаров 9 сентября 2018 года победил на досрочных выборах губернатора Самарской области, набрав 72,63% голосов, значительно опередив других кандидатов.

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

самарская область, дмитрий азаров, единый день голосования в россии — 2023