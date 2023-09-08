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Азаров проголосовал на выборах губернатора Самарской области
Азаров проголосовал на выборах губернатора Самарской области - РИА Новости, 08.09.2023
Азаров проголосовал на выборах губернатора Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах главы региона традиционно на избирательном участке №2918 в помещении самарской школы №132,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:27
2023-09-08T13:27
2023-09-08T13:27
самарская область
дмитрий азаров
единый день голосования в россии — 2023
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САМАРА, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах главы региона традиционно на избирательном участке №2918 в помещении самарской школы №132, которую он окончил. Глава региона поздравил членов избирательной комиссии с первым днем голосования, пожелал удачи и спокойной, ритмичной работы все три дня. "Мы предварительно спрашивали жителей области и пришли к выводу, что многим удобно прийти и проголосовать в пятницу. Три дня голосования дают возможность проголосовать каждому в удобное для него время", - сказал Азаров. По словам губернатора, многое в регионе удалось сделать за последнее время, и это удалось сделать благодаря сплоченности людей. "Верю, что у Самарской области прекрасное будущее… А активность на выборах подтверждает, что мы все задачи решаем сообща", - отметил Азаров. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров от "Единой России", депутаты губернской думы Алексей Лескин от КПРФ, Александр Степанов от ЛДПР, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду" и финансовый директор ООО "КД ПМК" Сергей Пухаев от партии "Новые люди". Дмитрий Азаров 9 сентября 2018 года победил на досрочных выборах губернатора Самарской области, набрав 72,63% голосов, значительно опередив других кандидатов.
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, дмитрий азаров, единый день голосования в россии — 2023
Самарская область, Дмитрий Азаров, Единый день голосования в России — 2023
Азаров проголосовал на выборах губернатора Самарской области
Глава Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах губернатора
САМАРА, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах главы региона традиционно на избирательном участке №2918 в помещении самарской школы №132, которую он окончил.
Глава региона поздравил членов избирательной комиссии с первым днем голосования, пожелал удачи и спокойной, ритмичной работы все три дня.
"Мы предварительно спрашивали жителей области и пришли к выводу, что многим удобно прийти и проголосовать в пятницу. Три дня голосования дают возможность проголосовать каждому в удобное для него время", - сказал Азаров.
По словам губернатора, многое в регионе удалось сделать за последнее время, и это удалось сделать благодаря сплоченности людей.
Единый день голосования в России
Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.
1 из 15
В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.
2 из 15
Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.
3 из 15
В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.
4 из 15
На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.
6 из 15
Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.
7 из 15
Это можно сделать очно или онлайн.
8 из 15
В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.
9 из 15
Продолжительность выборов определяли сами субъекты.
10 из 15
Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.
11 из 15
По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.
12 из 15
Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.
13 из 15
Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.
14 из 15
В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.
15 из 15
Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.
1 из 15
В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.
2 из 15
Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.
3 из 15
В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.
4 из 15
На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.
6 из 15
Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.
7 из 15
Это можно сделать очно или онлайн.
8 из 15
В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.
9 из 15
Продолжительность выборов определяли сами субъекты.
10 из 15
Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.
11 из 15
По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.
12 из 15
Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.
13 из 15
Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.
14 из 15
В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.
15 из 15
"Верю, что у Самарской области прекрасное будущее… А активность на выборах подтверждает, что мы все задачи решаем сообща", - отметил Азаров.
На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров от "Единой России
", депутаты губернской думы Алексей Лескин от КПРФ
, Александр Степанов от ЛДПР
, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду" и финансовый директор ООО "КД ПМК" Сергей Пухаев от партии "Новые люди".
Дмитрий Азаров 9 сентября 2018 года победил на досрочных выборах губернатора Самарской области, набрав 72,63% голосов, значительно опередив других кандидатов.