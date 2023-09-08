https://ria.ru/20230908/arest-1895102094.html

В Петербурге не стали арестовывать женщину за поджог двери военкомата

В Петербурге не стали арестовывать женщину за поджог двери военкомата - РИА Новости, 08.09.2023

В Петербурге не стали арестовывать женщину за поджог двери военкомата

Выборгский райсуд Санкт-Петербурга не удовлетворил ходатайство следствия об аресте за поджог двери военкомата местной жительницы Елены Комаричевой, которой в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T20:57

2023-09-08T20:57

2023-09-08T20:57

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Выборгский райсуд Санкт-Петербурга не удовлетворил ходатайство следствия об аресте за поджог двери военкомата местной жительницы Елены Комаричевой, которой в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как информирует ведомство, по оценке следствия не позднее 19.30 мск в четверг Комаричева "вступила в сговор с неустановленными лицами на террористический акт". Согласно отведенной ей роли, женщина взяла не менее трех бутылок с горючей смесью, которые она подожгла и бросила в дверь запасного выхода призывного пункта военного комиссариата Выборгского района. Комаричеву задержали в пятницу, ей было предъявлено обвинение. "Выборгский районный суд… рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Комаричевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а,в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт – ред.)… Суд следствию отказал, избрав Комаричевой запрет определенных действий по 6 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230807/matros-1888548622.html

https://ria.ru/20230804/arest-1888180633.html

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происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия