https://ria.ru/20230908/arest-1895075593.html

В Петербурге арестовали мужчину за антироссийские призывы

В Петербурге арестовали мужчину за антироссийские призывы - РИА Новости, 08.09.2023

В Петербурге арестовали мужчину за антироссийские призывы

Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, призывавшего к противоправным действиям против русских граждан, сообщает СУСК РФ по городу. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:31

2023-09-08T18:31

2023-09-08T18:31

происшествия

санкт-петербург

россия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, призывавшего к противоправным действиям против русских граждан, сообщает СУСК РФ по городу. Ранее сообщалось, что СУСК России по Белгородской области в отношении 33-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды". По данным следствия, в социальных сетях было опубликовано сообщение мужчины, ранее проживавшего в Белгородской области. В этом обращении он призывал к совершению противоправных действий против русских граждан. Как сообщает ведомство, уголовное дело, возбужденное в СУСК России по Белгородской области, было принято к производству Главным следственным управлением СК по Санкт-Петербургу. Подозреваемый был задержан в четверг в Петербурге, где, по предварительным данным, он и записывал свое обращение. Мужчине было предъявлено обвинение. В ходе допроса он полностью признал вину. "Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключение под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230506/delo-1870104442.html

санкт-петербург

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)