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В Петербурге арестовали мужчину за антироссийские призывы
В Петербурге арестовали мужчину за антироссийские призывы - РИА Новости, 08.09.2023
В Петербурге арестовали мужчину за антироссийские призывы
Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, призывавшего к противоправным действиям против русских граждан, сообщает СУСК РФ по городу. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:31
2023-09-08T18:31
2023-09-08T18:31
происшествия
санкт-петербург
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, призывавшего к противоправным действиям против русских граждан, сообщает СУСК РФ по городу. Ранее сообщалось, что СУСК России по Белгородской области в отношении 33-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды". По данным следствия, в социальных сетях было опубликовано сообщение мужчины, ранее проживавшего в Белгородской области. В этом обращении он призывал к совершению противоправных действий против русских граждан. Как сообщает ведомство, уголовное дело, возбужденное в СУСК России по Белгородской области, было принято к производству Главным следственным управлением СК по Санкт-Петербургу. Подозреваемый был задержан в четверг в Петербурге, где, по предварительным данным, он и записывал свое обращение. Мужчине было предъявлено обвинение. В ходе допроса он полностью признал вину. "Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключение под стражу", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге арестовали мужчину за антироссийские призывы
В Петербурге арестовали мужчину за разжигание ненависти против русских