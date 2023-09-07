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Источник: Анкара и Москва скоро обсудят доставку зерна в нуждающиеся страны - РИА Новости, 07.09.2023
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06:06 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/zerno-1894661680.html
Источник: Анкара и Москва скоро обсудят доставку зерна в нуждающиеся страны
Источник: Анкара и Москва скоро обсудят доставку зерна в нуждающиеся страны - РИА Новости, 07.09.2023
Источник: Анкара и Москва скоро обсудят доставку зерна в нуждающиеся страны
Анкара и Москва скоро, возможно, на следующей неделе начнут обсуждения по проекту доставки российского зерна в нуждающиеся страны, стороны настроены на то,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:06
2023-09-07T06:06
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
александр грушко
оон
генеральная ассамблея оон
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АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Анкара и Москва скоро, возможно, на следующей неделе начнут обсуждения по проекту доставки российского зерна в нуждающиеся страны, стороны настроены на то, чтобы быстро начать поставки, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице, участвующий в технической делегации по зерновой сделке. Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке 1 миллиона тонн зерна, в ближайшее время начнется проработка технических деталей, заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Мы (турецкая сторона – ред.) в ближайшее время, может, на следующей неделе начнем обсуждения технических деталей этого проекта. Рассчитываем на то, чтобы все вопросы быстро нашли решение, что позволило бы в очень скором времени начать поставки", - сообщил собеседник агентства, который добавил, что конкретных дат встречи делегаций пока нет. Отвечая на вопрос о состоянии переговоров по возобновлению черноморской зерновой инициативы, источник отметил, что "ситуация рискует зайти в тупик". "Многое будет зависеть от переговоров на саммите "Большой двадцатки" и Генассамблее ООН. Но в плане риска роста цен, в целом кризиса с продовольствием, мы обеспокоены", - сказал он, отказавшись комментировать темы переговоров Анкары и Запада в условиях, когда российская сторона считает бесперспективным новый пакет предложений ООН по зерновой сделке. Новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации сельхозэкспорта России, указывалось в распространенном в среду заявлении МИД России. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230907/zerno-1894651249.html
https://ria.ru/20230906/pomosch-1894645749.html
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, александр грушко, оон, генеральная ассамблея оон
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Александр Грушко, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Источник: Анкара и Москва скоро обсудят доставку зерна в нуждающиеся страны

Анкара и Москва в скорое время обсудят доставку зерна в нуждающиеся страны

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Анкара и Москва скоро, возможно, на следующей неделе начнут обсуждения по проекту доставки российского зерна в нуждающиеся страны, стороны настроены на то, чтобы быстро начать поставки, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице, участвующий в технической делегации по зерновой сделке.
Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке 1 миллиона тонн зерна, в ближайшее время начнется проработка технических деталей, заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
СМИ: страны ЕС против продления запрета на импорт зерна из Украины
01:01
"Мы (турецкая сторона – ред.) в ближайшее время, может, на следующей неделе начнем обсуждения технических деталей этого проекта. Рассчитываем на то, чтобы все вопросы быстро нашли решение, что позволило бы в очень скором времени начать поставки", - сообщил собеседник агентства, который добавил, что конкретных дат встречи делегаций пока нет.
Отвечая на вопрос о состоянии переговоров по возобновлению черноморской зерновой инициативы, источник отметил, что "ситуация рискует зайти в тупик". "Многое будет зависеть от переговоров на саммите "Большой двадцатки" и Генассамблее ООН. Но в плане риска роста цен, в целом кризиса с продовольствием, мы обеспокоены", - сказал он, отказавшись комментировать темы переговоров Анкары и Запада в условиях, когда российская сторона считает бесперспективным новый пакет предложений ООН по зерновой сделке.
Новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации сельхозэкспорта России, указывалось в распространенном в среду заявлении МИД России. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали".
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь и расширение экспорта зерна
Вчера, 23:19
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Патрушев заявил, что Россия собрала уже сто двенадцать миллионов тонн зерна
Вчера, 12:31
 
РоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганАлександр ГрушкоООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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