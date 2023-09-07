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Командира армии ПВО Москвы обвинили по делу о взяточничестве

Командира армии ПВО Москвы обвинили по делу о взяточничестве - РИА Новости, 07.09.2023

Командира армии ПВО Москвы обвинили по делу о взяточничестве

Военный суд отправил под стражу командира 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения ВС России генерал-майора Константина Огиенко по делу об особо крупной взятке,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T09:58

2023-09-07T09:58

2023-09-07T15:38

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Военный суд отправил под стражу командира 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения ВС России генерал-майора Константина Огиенко по делу об особо крупной взятке, сообщили РИА Новости в Московском гарнизонном и 235-м гарнизонном военных судах.Первый суд санкционировал арест генерала еще в начале августа, хотя публично известно об этом стало только сейчас, а второй позднее продлил срок заключения до 27 ноября.Как установило предварительное следствие, Огиенко путем вымогательства получил от гражданки через подчиненного командира воинской части в Подмосковье 500 тысяч рублей, являющиеся первой частью взятки в 30 миллионов рублей.Генерал потребовал деньги за "помощь" с отчуждением земельного участка, прилегающего к воинской части, в пользу обратившейся к нему женщины и возглавляемой ею общественной организации "Надежда", рассказали в 235-м суде.Подчиненного Огиенко Дмитрия Беляцкого — командира воинской части — задержали на месяц раньше, чем генерала. Он заключил досудебное соглашение, по условиям которого, в частности, "взял на себя обязательства изобличить в ходе проведения следственных действий преступную деятельность иных лиц".Беляцкий также частично признал вину и подтвердил получение при вышеизложенных обстоятельствах 500 тысяч рублей. Сначала его заключили под стражу, но позже перевели под домашний арест, пояснили в 235-м суде.Огиенко, согласно судебным материалам, вину не признал.

https://ria.ru/20230906/advokat-1894621981.html

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жилье, москва, московская область (подмосковье), лобня, вооруженные силы рф, московский гарнизонный военный суд