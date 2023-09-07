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Командира армии ПВО Москвы обвинили по делу о взяточничестве
Командира армии ПВО Москвы обвинили по делу о взяточничестве - РИА Новости, 07.09.2023
Командира армии ПВО Москвы обвинили по делу о взяточничестве
Военный суд отправил под стражу командира 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения ВС России генерал-майора Константина Огиенко по делу об особо крупной взятке,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:58
2023-09-07T09:58
2023-09-07T15:38
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Военный суд отправил под стражу командира 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения ВС России генерал-майора Константина Огиенко по делу об особо крупной взятке, сообщили РИА Новости в Московском гарнизонном и 235-м гарнизонном военных судах.Первый суд санкционировал арест генерала еще в начале августа, хотя публично известно об этом стало только сейчас, а второй позднее продлил срок заключения до 27 ноября.Как установило предварительное следствие, Огиенко путем вымогательства получил от гражданки через подчиненного командира воинской части в Подмосковье 500 тысяч рублей, являющиеся первой частью взятки в 30 миллионов рублей.Генерал потребовал деньги за "помощь" с отчуждением земельного участка, прилегающего к воинской части, в пользу обратившейся к нему женщины и возглавляемой ею общественной организации "Надежда", рассказали в 235-м суде.Подчиненного Огиенко Дмитрия Беляцкого — командира воинской части — задержали на месяц раньше, чем генерала. Он заключил досудебное соглашение, по условиям которого, в частности, "взял на себя обязательства изобличить в ходе проведения следственных действий преступную деятельность иных лиц".Беляцкий также частично признал вину и подтвердил получение при вышеизложенных обстоятельствах 500 тысяч рублей. Сначала его заключили под стражу, но позже перевели под домашний арест, пояснили в 235-м суде.Огиенко, согласно судебным материалам, вину не признал.
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жилье, москва, московская область (подмосковье), лобня, вооруженные силы рф, московский гарнизонный военный суд
Жилье, Москва, Московская область (Подмосковье), Лобня, Вооруженные силы РФ, Московский гарнизонный военный суд
Командира армии ПВО Москвы обвинили по делу о взяточничестве
Командиров армии и дивизии ПВО арестовали по делу о взятке
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Военный суд отправил под стражу командира 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения ВС России генерал-майора Константина Огиенко по делу об особо крупной взятке, сообщили РИА Новости в Московском гарнизонном и 235-м гарнизонном военных судах.
Первый суд санкционировал арест генерала еще в начале августа, хотя публично известно об этом стало только сейчас, а второй позднее продлил срок заключения до 27 ноября.
Как установило предварительное следствие, Огиенко путем вымогательства получил от гражданки через подчиненного командира воинской части в Подмосковье
500 тысяч рублей, являющиеся первой частью взятки в 30 миллионов рублей.
Генерал потребовал деньги за "помощь" с отчуждением земельного участка, прилегающего к воинской части, в пользу обратившейся к нему женщины и возглавляемой ею общественной организации "Надежда", рассказали в 235-м суде.
Подчиненного Огиенко Дмитрия Беляцкого — командира воинской части — задержали на месяц раньше, чем генерала. Он заключил досудебное соглашение, по условиям которого, в частности, "взял на себя обязательства изобличить в ходе проведения следственных действий преступную деятельность иных лиц".
Беляцкий также частично признал вину и подтвердил получение при вышеизложенных обстоятельствах 500 тысяч рублей. Сначала его заключили под стражу, но позже перевели под домашний арест, пояснили в 235-м суде.
Огиенко, согласно судебным материалам, вину не признал.
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