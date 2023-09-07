https://ria.ru/20230907/vystavki-1894817091.html
Замминистра культуры Италии посетил выставку о Рахманинове на Сицилии
Замминистра культуры Италии посетил выставку о Рахманинове на Сицилии - РИА Новости, 07.09.2023
Замминистра культуры Италии посетил выставку о Рахманинове на Сицилии
Заместитель министра культуры Италии, известный искусствовед Витторио Згарби посетил выставку о композиторе Сергее Рахманинове "Я - русский композитор",... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:56
2023-09-07T17:56
2023-09-07T18:11
культура
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сергей рахманинов
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Заместитель министра культуры Италии, известный искусствовед Витторио Згарби посетил выставку о композиторе Сергее Рахманинове "Я - русский композитор", организованную в сицилийском Эриче при поддержке Русского дома в Риме, сообщило Министерство культуры. "Замминистра культуры Италии посетил выставку о композиторе Сергее Рахманинове на Сицилии. Проект "Сергей Рахманинов: "Я - русский композитор" стал частью программы к 150-летию композитора, которая прошла в сицилийском городе Эриче при поддержке Русского дома в Риме", – сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.В ведомстве подчеркнули, что Згарби "отметил важность и актуальность творчества великих русских деятелей культуры". Также почетным гостем выставки стала мэр Эриче Даниэла Тоскано. Уточняется, что экспозиция размещается в стенах Института Вигнер - Сан Франческо. Жители и гости города могут посетить ее до конца сентября, а затем проект отправится в Палермо, на площадку одного из самых больших театров Европы - Театра Массимо.
https://ria.ru/20230902/rakhmaninov-1893796079.html
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РИА Новости
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италия, сицилия, рим, сергей рахманинов, музыка
Культура, Италия, Сицилия, Рим, Сергей Рахманинов, Музыка
Замминистра культуры Италии посетил выставку о Рахманинове на Сицилии
Замминистра культуры Италии Згарби посетил выставку о Рахманинове на Сицилии
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Заместитель министра культуры Италии, известный искусствовед Витторио Згарби посетил выставку о композиторе Сергее Рахманинове "Я - русский композитор", организованную в сицилийском Эриче при поддержке Русского дома в Риме, сообщило Министерство культуры.
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"Замминистра культуры Италии посетил выставку о композиторе Сергее Рахманинове на Сицилии. Проект "Сергей Рахманинов: "Я - русский композитор" стал частью программы к 150-летию композитора, которая прошла в сицилийском городе Эриче при поддержке Русского дома в Риме", – сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что Згарби "отметил важность и актуальность творчества великих русских деятелей культуры". Также почетным гостем выставки стала мэр Эриче Даниэла Тоскано.
Уточняется, что экспозиция размещается в стенах Института Вигнер - Сан Франческо. Жители и гости города могут посетить ее до конца сентября, а затем проект отправится в Палермо, на площадку одного из самых больших театров Европы - Театра Массимо.
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