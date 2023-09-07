https://ria.ru/20230907/vystavki-1894817091.html

Замминистра культуры Италии посетил выставку о Рахманинове на Сицилии

Замминистра культуры Италии посетил выставку о Рахманинове на Сицилии - РИА Новости, 07.09.2023

Замминистра культуры Италии посетил выставку о Рахманинове на Сицилии

Заместитель министра культуры Италии, известный искусствовед Витторио Згарби посетил выставку о композиторе Сергее Рахманинове "Я - русский композитор",... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:56

2023-09-07T17:56

2023-09-07T18:11

культура

италия

сицилия

рим

сергей рахманинов

музыка

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Заместитель министра культуры Италии, известный искусствовед Витторио Згарби посетил выставку о композиторе Сергее Рахманинове "Я - русский композитор", организованную в сицилийском Эриче при поддержке Русского дома в Риме, сообщило Министерство культуры. "Замминистра культуры Италии посетил выставку о композиторе Сергее Рахманинове на Сицилии. Проект "Сергей Рахманинов: "Я - русский композитор" стал частью программы к 150-летию композитора, которая прошла в сицилийском городе Эриче при поддержке Русского дома в Риме", – сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.В ведомстве подчеркнули, что Згарби "отметил важность и актуальность творчества великих русских деятелей культуры". Также почетным гостем выставки стала мэр Эриче Даниэла Тоскано. Уточняется, что экспозиция размещается в стенах Института Вигнер - Сан Франческо. Жители и гости города могут посетить ее до конца сентября, а затем проект отправится в Палермо, на площадку одного из самых больших театров Европы - Театра Массимо.

https://ria.ru/20230902/rakhmaninov-1893796079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

италия, сицилия, рим, сергей рахманинов, музыка