Рейтинг@Mail.ru
Замминистра культуры Италии посетил выставку о Рахманинове на Сицилии - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:56 07.09.2023 (обновлено: 18:11 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/vystavki-1894817091.html
Замминистра культуры Италии посетил выставку о Рахманинове на Сицилии
Замминистра культуры Италии посетил выставку о Рахманинове на Сицилии - РИА Новости, 07.09.2023
Замминистра культуры Италии посетил выставку о Рахманинове на Сицилии
Заместитель министра культуры Италии, известный искусствовед Витторио Згарби посетил выставку о композиторе Сергее Рахманинове "Я - русский композитор",... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:56
2023-09-07T18:11
культура
италия
сицилия
рим
сергей рахманинов
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894819797_0:332:960:872_1920x0_80_0_0_77c28db38e5844167a6ef5f02fd075d9.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Заместитель министра культуры Италии, известный искусствовед Витторио Згарби посетил выставку о композиторе Сергее Рахманинове "Я - русский композитор", организованную в сицилийском Эриче при поддержке Русского дома в Риме, сообщило Министерство культуры. &quot;Замминистра культуры Италии посетил выставку о композиторе Сергее Рахманинове на Сицилии. Проект &quot;Сергей Рахманинов: &quot;Я - русский композитор&quot; стал частью программы к 150-летию композитора, которая прошла в сицилийском городе Эриче при поддержке Русского дома в Риме&quot;, – сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.В ведомстве подчеркнули, что Згарби "отметил важность и актуальность творчества великих русских деятелей культуры". Также почетным гостем выставки стала мэр Эриче Даниэла Тоскано. Уточняется, что экспозиция размещается в стенах Института Вигнер - Сан Франческо. Жители и гости города могут посетить ее до конца сентября, а затем проект отправится в Палермо, на площадку одного из самых больших театров Европы - Театра Массимо.
https://ria.ru/20230902/rakhmaninov-1893796079.html
италия
сицилия
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894819797_0:242:960:962_1920x0_80_0_0_c1d747aba347eacf6f803f505cdf5c98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, сицилия, рим, сергей рахманинов, музыка
Культура, Италия, Сицилия, Рим, Сергей Рахманинов, Музыка
Замминистра культуры Италии посетил выставку о Рахманинове на Сицилии

Замминистра культуры Италии Згарби посетил выставку о Рахманинове на Сицилии

© Фото : Министерство культуры Российской Федерации/TelegramЗамминистра культуры Италии, известный искусствовед Витторио Сгарби посетил выставку о композиторе Сергее Рахманинове на Сицилии
Замминистра культуры Италии, известный искусствовед Витторио Сгарби посетил выставку о композиторе Сергее Рахманинове на Сицилии - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Министерство культуры Российской Федерации/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Заместитель министра культуры Италии, известный искусствовед Витторио Згарби посетил выставку о композиторе Сергее Рахманинове "Я - русский композитор", организованную в сицилийском Эриче при поддержке Русского дома в Риме, сообщило Министерство культуры.
«

"Замминистра культуры Италии посетил выставку о композиторе Сергее Рахманинове на Сицилии. Проект "Сергей Рахманинов: "Я - русский композитор" стал частью программы к 150-летию композитора, которая прошла в сицилийском городе Эриче при поддержке Русского дома в Риме", – сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что Згарби "отметил важность и актуальность творчества великих русских деятелей культуры". Также почетным гостем выставки стала мэр Эриче Даниэла Тоскано.
Уточняется, что экспозиция размещается в стенах Института Вигнер - Сан Франческо. Жители и гости города могут посетить ее до конца сентября, а затем проект отправится в Палермо, на площадку одного из самых больших театров Европы - Театра Массимо.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
В посольстве России в США прошел вечер, посвященный творчеству Рахманинова
2 сентября, 07:01
 
КультураИталияСицилияРимСергей РахманиновМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала