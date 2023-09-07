https://ria.ru/20230907/vybory-1894862443.html
На Чукотке открылись избирательные участки
На Чукотке открылись избирательные участки - РИА Новости, 07.09.2023
На Чукотке открылись избирательные участки
Избирательные участки открылись в первый день трехдневного голосования на выборах губернатора Чукотского автономного округа. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T23:02
2023-09-07T23:02
2023-09-07T23:07
политика
чукотка
россия
чукотский автономный округ
владислав кузнецов
владимир путин
единая россия
роман копин
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АНАДЫРЬ, 7 сен - РИА Новости. Избирательные участки открылись в первый день трехдневного голосования на выборах губернатора Чукотского автономного округа. Участки на выборах главы Чукотки открылись в 8.00 8 сентября (23.00 мск четверга). Местные жители в течение трех дней смогут проголосовать за одного из четырех кандидатов в губернаторы. В выборах участвуют врио главы Чукотки Владислав Кузнецов от партии "Единая Россия", директор УФПС Чукотского автономного округа АО "Почта России" Александр Семериков от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", председатель комитета Думы Чукотки по социальной политике Юлия Бутакова от ЛДПР и окружной депутат Владимир Гальцов, выдвинутый КПРФ. В единый день голосования на Чукотке также пройдут выборы главы Угольных Копей, глав и совета депутатов Билибинского муниципального района и городского округа Эгвекинот, а также совета депутатов городского округа Певек. По данным на 1 июля, на Чукотке зарегистрировано 32 654 избирателей. Предыдущие выборы губернатора Чукотского АО состоялись в 2018 году, голосование шло один день. Тогда действующий глава региона Роман Копин обошел трех конкурентов и получил 57,83% голосов избирателей при явке 60,19%. После этого начался его третий срок на посту губернатора. В этой должности он проработал 15 лет. Копин покинул пост по собственному желанию 15 марта. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы региона бывшего первого зампреда правительства ЛНР Владислава Кузнецова. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.
https://ria.ru/20230907/vybory-1894727496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, чукотка, россия, чукотский автономный округ, владислав кузнецов, владимир путин, единая россия, роман копин, почта россии, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Чукотка, Россия, Чукотский автономный округ, Владислав Кузнецов, Владимир Путин, Единая Россия, Роман Копин, Почта России, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
На Чукотке открылись избирательные участки
Первые избирательные участки открылись на выборах главы Чукотки