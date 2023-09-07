https://ria.ru/20230907/vstrecha-1894720628.html

Путин проведет рабочую встречу с главой Мордовии

Путин проведет рабочую встречу с главой Мордовии - РИА Новости, 07.09.2023

Путин проведет рабочую встречу с главой Мордовии

Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:28

2023-09-07T12:28

2023-09-07T12:28

политика

россия

артем здунов

владимир путин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Будет на докладе у президента сегодня глава Мордовии Артём Здунов, традиционно президент продолжает заниматься региональными делами", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230629/materinstvo-1881313798.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, артем здунов, владимир путин