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Путин проведет рабочую встречу с главой Мордовии - РИА Новости, 07.09.2023
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12:28 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/vstrecha-1894720628.html
Путин проведет рабочую встречу с главой Мордовии
Путин проведет рабочую встречу с главой Мордовии - РИА Новости, 07.09.2023
Путин проведет рабочую встречу с главой Мордовии
Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:28
2023-09-07T12:28
политика
россия
артем здунов
владимир путин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Будет на докладе у президента сегодня глава Мордовии Артём Здунов, традиционно президент продолжает заниматься региональными делами", - сказал Песков.
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политика, россия, артем здунов, владимир путин
Политика, Россия, Артем Здунов, Владимир Путин
Путин проведет рабочую встречу с главой Мордовии

Путин проведет рабочую встречу с главой Мордовии Здуновым в четверг

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артем Здунов во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артем Здунов во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артем Здунов во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет на докладе у президента сегодня глава Мордовии Артём Здунов, традиционно президент продолжает заниматься региональными делами", - сказал Песков.
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ПолитикаРоссияАртем ЗдуновВладимир Путин
 
 
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