https://ria.ru/20230907/vstrecha-1894720628.html
Путин проведет рабочую встречу с главой Мордовии
Путин проведет рабочую встречу с главой Мордовии - РИА Новости, 07.09.2023
Путин проведет рабочую встречу с главой Мордовии
Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:28
2023-09-07T12:28
2023-09-07T12:28
политика
россия
артем здунов
владимир путин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Будет на докладе у президента сегодня глава Мордовии Артём Здунов, традиционно президент продолжает заниматься региональными делами", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, артем здунов, владимир путин
Политика, Россия, Артем Здунов, Владимир Путин
Путин проведет рабочую встречу с главой Мордовии
Путин проведет рабочую встречу с главой Мордовии Здуновым в четверг