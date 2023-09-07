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Следствие попросило арестовать водителя фуры после ДТП под Петербургом - РИА Новости, 07.09.2023
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17:13 07.09.2023 (обновлено: 17:32 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/voditel-1894804846.html
Следствие попросило арестовать водителя фуры после ДТП под Петербургом
Следствие попросило арестовать водителя фуры после ДТП под Петербургом - РИА Новости, 07.09.2023
Следствие попросило арестовать водителя фуры после ДТП под Петербургом
Водителю грузовика, устроившему ДТП в Ленобласти, где погибли две девочки-велосипедистки и пострадали еще восемь человек, предъявлено обвинение по статье о... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:13
2023-09-07T17:32
происшествия
авто
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Водителю грузовика, устроившему ДТП в Ленобласти, где погибли две девочки-велосипедистки и пострадали еще восемь человек, предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД, ему грозит арест, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Ранее сообщалось, что на 59-м километре трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача Scania, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. По данным полиции, в результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.Как сообщало ГУМВД, сотрудники полиции допросили водителя тягача Scania, наехавшего на машину сопровождения велосипедистов в Ленинградской области, в качестве подозреваемого и задержали его. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД."Только что после проведения неотложных следственных действий полицейские следователи предъявили задержанному обвинение и готовят процессуальные документы для выхода в Выборгский городской суд Ленинградской области с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, ленинградская область
Происшествия, Авто, Ленинградская область
Следствие попросило арестовать водителя фуры после ДТП под Петербургом

Следствие попросило суд арестовать водителя фуры после ДТП под Петербургом

© Фото : Прокуратура Ленинградской области/TelegramМесто ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
Место ДТП на трассе Скандинавия в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Прокуратура Ленинградской области/Telegram
Место ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Водителю грузовика, устроившему ДТП в Ленобласти, где погибли две девочки-велосипедистки и пострадали еще восемь человек, предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД, ему грозит арест, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее сообщалось, что на 59-м километре трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача Scania, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. По данным полиции, в результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.
Как сообщало ГУМВД, сотрудники полиции допросили водителя тягача Scania, наехавшего на машину сопровождения велосипедистов в Ленинградской области, в качестве подозреваемого и задержали его. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД.
"Только что после проведения неотложных следственных действий полицейские следователи предъявили задержанному обвинение и готовят процессуальные документы для выхода в Выборгский городской суд Ленинградской области с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Машина после аварии в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Тренировка пострадавших велосипедисток проходила с соблюдением правил ПДД
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