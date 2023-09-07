https://ria.ru/20230907/voditel-1894804846.html

Следствие попросило арестовать водителя фуры после ДТП под Петербургом

Следствие попросило арестовать водителя фуры после ДТП под Петербургом - РИА Новости, 07.09.2023

Следствие попросило арестовать водителя фуры после ДТП под Петербургом

Водителю грузовика, устроившему ДТП в Ленобласти, где погибли две девочки-велосипедистки и пострадали еще восемь человек, предъявлено обвинение по статье о... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:13

2023-09-07T17:13

2023-09-07T17:32

происшествия

авто

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894722763_0:60:1281:780_1920x0_80_0_0_2984f4c1e0f022d63f2a69964e6c5b73.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Водителю грузовика, устроившему ДТП в Ленобласти, где погибли две девочки-велосипедистки и пострадали еще восемь человек, предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД, ему грозит арест, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Ранее сообщалось, что на 59-м километре трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача Scania, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. По данным полиции, в результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.Как сообщало ГУМВД, сотрудники полиции допросили водителя тягача Scania, наехавшего на машину сопровождения велосипедистов в Ленинградской области, в качестве подозреваемого и задержали его. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД."Только что после проведения неотложных следственных действий полицейские следователи предъявили задержанному обвинение и готовят процессуальные документы для выхода в Выборгский городской суд Ленинградской области с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://rsport.ria.ru/20230907/dtp_trenirovka-1894772609.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, ленинградская область