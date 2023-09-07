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Стали известны подробности ДТП с погибшими велосипедистами под Петербургом - РИА Новости, 07.09.2023
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12:34 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/velosipedisty-1894721785.html
Стали известны подробности ДТП с погибшими велосипедистами под Петербургом
Стали известны подробности ДТП с погибшими велосипедистами под Петербургом - РИА Новости, 07.09.2023
Стали известны подробности ДТП с погибшими велосипедистами под Петербургом
Двое детей погибли в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в группу велосипедистов и машину сопровождения, шестеро пострадали, сообщает областное... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:34
2023-09-07T12:34
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Двое детей погибли в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в группу велосипедистов и машину сопровождения, шестеро пострадали, сообщает областное правительство. Ранее сообщалось, что ДТП произошло на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области. По предварительным данным, фура по неустановленной причине совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения. "По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, из 9 пострадавших в ДТП на трассе "Скандинавия" 1 – взрослый, остальные 8 ― дети. Из восьми пострадавших детей ― двое погибших", - говорится в сообщении. В настоящее время принимается решение о госпитализации. Пострадавших готовы принять в областной клинической больнице и в областной детской клинической больнице. Власти сообщают, что на место ДТП были направлены две бригады скорой помощи Выборгской подстанции, одна бригада Сертоловской подстанции и две бригады Токсовской подстанции, а также вертолет. Также направлены пять бригад скорой помощи из Санкт-Петербурга и второй вертолет.
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происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
Стали известны подробности ДТП с погибшими велосипедистами под Петербургом

В ДТП в Ленобласти погибли двое детей-велосипедистов, еще шестеро пострадали

© Кадр видео очевидцаМесто ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
Место ДТП на трассе Скандинавия в Ленинградской области
© Кадр видео очевидца
Место ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Двое детей погибли в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в группу велосипедистов и машину сопровождения, шестеро пострадали, сообщает областное правительство.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области. По предварительным данным, фура по неустановленной причине совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения.
"По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, из 9 пострадавших в ДТП на трассе "Скандинавия" 1 – взрослый, остальные 8 ― дети. Из восьми пострадавших детей ― двое погибших", - говорится в сообщении.
В настоящее время принимается решение о госпитализации. Пострадавших готовы принять в областной клинической больнице и в областной детской клинической больнице.
Власти сообщают, что на место ДТП были направлены две бригады скорой помощи Выборгской подстанции, одна бригада Сертоловской подстанции и две бригады Токсовской подстанции, а также вертолет. Также направлены пять бригад скорой помощи из Санкт-Петербурга и второй вертолет.
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