https://ria.ru/20230907/velosipedisty-1894721785.html

Стали известны подробности ДТП с погибшими велосипедистами под Петербургом

Стали известны подробности ДТП с погибшими велосипедистами под Петербургом - РИА Новости, 07.09.2023

Стали известны подробности ДТП с погибшими велосипедистами под Петербургом

Двое детей погибли в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в группу велосипедистов и машину сопровождения, шестеро пострадали, сообщает областное... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:34

2023-09-07T12:34

2023-09-07T12:34

происшествия

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894712083_95:214:1281:881_1920x0_80_0_0_73f7764de6b08ff44891176d48338875.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Двое детей погибли в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в группу велосипедистов и машину сопровождения, шестеро пострадали, сообщает областное правительство. Ранее сообщалось, что ДТП произошло на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области. По предварительным данным, фура по неустановленной причине совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения. "По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, из 9 пострадавших в ДТП на трассе "Скандинавия" 1 – взрослый, остальные 8 ― дети. Из восьми пострадавших детей ― двое погибших", - говорится в сообщении. В настоящее время принимается решение о госпитализации. Пострадавших готовы принять в областной клинической больнице и в областной детской клинической больнице. Власти сообщают, что на место ДТП были направлены две бригады скорой помощи Выборгской подстанции, одна бригада Сертоловской подстанции и две бригады Токсовской подстанции, а также вертолет. Также направлены пять бригад скорой помощи из Санкт-Петербурга и второй вертолет.

https://ria.ru/20230905/avariya-1894417687.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ленинградская область