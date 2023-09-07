https://ria.ru/20230907/ukraina-1894806328.html

Зампостпреда США при ООН назвал ситуацию на Украине плохой

Зампостпреда США при ООН назвал ситуацию на Украине плохой - РИА Новости, 07.09.2023

Зампостпреда США при ООН назвал ситуацию на Украине плохой

Ситуация на Украине плохая и не улучшается, США будут продолжать оказывать давление на РФ, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:17

2023-09-07T17:17

2023-09-07T17:17

специальная военная операция на украине

в мире

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оон

ситуация в днр и лнр

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ООН, 7 сен - РИА Новости. Ситуация на Украине плохая и не улучшается, США будут продолжать оказывать давление на РФ, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. "Ситуация в Украине плохая. Она не улучшается. Так что нам надо продолжать оказывать давление на россиян, чтобы они вывели войска с Украины", - сказал Вуд, отвечая на вопрос о том, каковы ожидания от намеченного на пятницу заседания СБ ООН по Украине. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230907/vsu-1894779318.html

https://ria.ru/20230907/kontrnastuplenie-1894762724.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, оон, ситуация в днр и лнр