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Зампостпреда США при ООН назвал ситуацию на Украине плохой - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/ukraina-1894806328.html
Зампостпреда США при ООН назвал ситуацию на Украине плохой
Зампостпреда США при ООН назвал ситуацию на Украине плохой - РИА Новости, 07.09.2023
Зампостпреда США при ООН назвал ситуацию на Украине плохой
Ситуация на Украине плохая и не улучшается, США будут продолжать оказывать давление на РФ, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:17
2023-09-07T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 7 сен - РИА Новости. Ситуация на Украине плохая и не улучшается, США будут продолжать оказывать давление на РФ, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. "Ситуация в Украине плохая. Она не улучшается. Так что нам надо продолжать оказывать давление на россиян, чтобы они вывели войска с Украины", - сказал Вуд, отвечая на вопрос о том, каковы ожидания от намеченного на пятницу заседания СБ ООН по Украине. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230907/vsu-1894779318.html
https://ria.ru/20230907/kontrnastuplenie-1894762724.html
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в мире, украина, сша, оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зампостпреда США при ООН назвал ситуацию на Украине плохой

Зампостпреда США при ООН Вуд: ситуация на Украине не улучшается

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 сен - РИА Новости. Ситуация на Украине плохая и не улучшается, США будут продолжать оказывать давление на РФ, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.
"Ситуация в Украине плохая. Она не улучшается. Так что нам надо продолжать оказывать давление на россиян, чтобы они вывели войска с Украины", - сказал Вуд, отвечая на вопрос о том, каковы ожидания от намеченного на пятницу заседания СБ ООН по Украине.
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Плохие новости. В ВСУ сообщили, с чем столкнулись из-за кассетных бомб США
Вчера, 15:55
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
СМИ: в США предполагают окончание "контрнаступа" через шесть-семь недель
Вчера, 14:57
 
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