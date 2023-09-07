https://ria.ru/20230907/ukraina-1894708186.html

Столтенберг считает, что Украина близка к членству в НАТО как никогда

Столтенберг считает, что Украина близка к членству в НАТО как никогда - РИА Новости, 07.09.2023

Столтенберг считает, что Украина близка к членству в НАТО как никогда

Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на совместном заседании комитетов по... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:46

2023-09-07T11:46

2023-09-07T11:46

в мире

украина

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности ЕП. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". "На саммите НАТО в Вильнюсе мы сделали ряд решений, которые приближают Украину к альянсу. Мы повторили нашу позицию, что Украина станет членом НАТО, но мы также добавили три элемента, которые приближают это членство. Во-первых, мы приняли комплексный пакет помощи и согласовали его финансирование, чтобы добиться полной совместимости украинской армии с НАТО. Мы укрепили политическое сотрудничество, создав Совет НАТО-Украина, где мы встречаемся как равные, принимаем решения. Мы также отменили выполнение Плана действий по членству для Украины, сократив ее путь в НАТО с двух шагов до одного", - пояснил генсек НАТО. "Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас", - заключил Столтенберг. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета Украина-НАТО и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что НАТО упустила исторический шанс принять в свои ряды Украину 15 лет назад, теперь такой возможности нет из-за усиления России. НАТО, по его словам, не может себе позволить иметь границу с Россией по восточным рубежам Украины, поскольку это бы означало "немедленную войну". Орбан призвал искать договоренности с Россией о новой архитектуре безопасности, которая бы обеспечила суверенитет Украины, но не ее членство в НАТО.

https://ria.ru/20230907/proval-1894682908.html

https://ria.ru/20230907/tekhnika-1894664422.html

https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато