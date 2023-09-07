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Столтенберг считает, что Украина близка к членству в НАТО как никогда - РИА Новости, 07.09.2023
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11:46 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/ukraina-1894708186.html
Столтенберг считает, что Украина близка к членству в НАТО как никогда
Столтенберг считает, что Украина близка к членству в НАТО как никогда - РИА Новости, 07.09.2023
Столтенберг считает, что Украина близка к членству в НАТО как никогда
Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на совместном заседании комитетов по... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:46
2023-09-07T11:46
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности ЕП. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". "На саммите НАТО в Вильнюсе мы сделали ряд решений, которые приближают Украину к альянсу. Мы повторили нашу позицию, что Украина станет членом НАТО, но мы также добавили три элемента, которые приближают это членство. Во-первых, мы приняли комплексный пакет помощи и согласовали его финансирование, чтобы добиться полной совместимости украинской армии с НАТО. Мы укрепили политическое сотрудничество, создав Совет НАТО-Украина, где мы встречаемся как равные, принимаем решения. Мы также отменили выполнение Плана действий по членству для Украины, сократив ее путь в НАТО с двух шагов до одного", - пояснил генсек НАТО. "Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас", - заключил Столтенберг. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета Украина-НАТО и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что НАТО упустила исторический шанс принять в свои ряды Украину 15 лет назад, теперь такой возможности нет из-за усиления России. НАТО, по его словам, не может себе позволить иметь границу с Россией по восточным рубежам Украины, поскольку это бы означало "немедленную войну". Орбан призвал искать договоренности с Россией о новой архитектуре безопасности, которая бы обеспечила суверенитет Украины, но не ее членство в НАТО.
https://ria.ru/20230907/proval-1894682908.html
https://ria.ru/20230907/tekhnika-1894664422.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг считает, что Украина близка к членству в НАТО как никогда

Столтенберг: Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности ЕП.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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"На саммите НАТО в Вильнюсе мы сделали ряд решений, которые приближают Украину к альянсу. Мы повторили нашу позицию, что Украина станет членом НАТО, но мы также добавили три элемента, которые приближают это членство. Во-первых, мы приняли комплексный пакет помощи и согласовали его финансирование, чтобы добиться полной совместимости украинской армии с НАТО. Мы укрепили политическое сотрудничество, создав Совет НАТО-Украина, где мы встречаемся как равные, принимаем решения. Мы также отменили выполнение Плана действий по членству для Украины, сократив ее путь в НАТО с двух шагов до одного", - пояснил генсек НАТО.
"Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас", - заключил Столтенберг.
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При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что НАТО упустила исторический шанс принять в свои ряды Украину 15 лет назад, теперь такой возможности нет из-за усиления России. НАТО, по его словам, не может себе позволить иметь границу с Россией по восточным рубежам Украины, поскольку это бы означало "немедленную войну". Орбан призвал искать договоренности с Россией о новой архитектуре безопасности, которая бы обеспечила суверенитет Украины, но не ее членство в НАТО.
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