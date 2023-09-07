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Харламов и Гузеева снялись в семейной комедии "Теща"

Харламов и Гузеева снялись в семейной комедии "Теща" - РИА Новости, 07.09.2023

Харламов и Гузеева снялись в семейной комедии "Теща"

На YouTube-канале Central Partnership разместили первый трейлер комедийного фильма Аскара Узабаева "Теща" с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:03

2023-09-07T12:03

2023-09-07T12:10

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. На YouTube-канале Central Partnership разместили первый трейлер комедийного фильма Аскара Узабаева "Теща" с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных ролях. Юморист и актриса сыграли непутевого зятя и властную тещу, которые долгие годы недолюбливали друг друга. На одном из семейных праздников шквал взаимных претензий становится так велик, что ситуация выходит из-под контроля, а семья на грани развода. "К жанру комедии я равнодушна, поэтому сомневалась, стоит ли принимать предложение. Меня привлекло то, что персонаж Тещи раскрывается по-новому. Но в то же время, она именно тот тип женщин, про который слагают анекдоты и частушки. Их все терпеть не могут, и я в том числе. Создавая ее образ в кадре, я полностью доверилась режиссеру, который в начале съемок сказал мне: "Я не дам тебе плохо сыграть!". Я поверила и пошла с ним", – рассказала о своем участии в проекте Лариса Гузеева. По словам Гарика Харламова, семейный быт – это кладезь шуток и смешных сюжетов, особенно, когда речь заходит про отношения зятя и тещи. "Общение зять-теща в целом нельзя назвать позитивным, но в нашем менталитете заложена способность относиться с юмором ко всем критическим ситуациям. Так легче воспринимать действительность". Артист отмечает, что на съемочной площадке старые размолвки тоже разрешались с юмором: "В первый день знакомства Лариса Андреевна сказала мне: “Я думала, ты меня ненавидишь”. Я же ответил: “Как я могу Вас ненавидеть, если мы даже не знакомы”. Так и начали работать, было весело, а в итоге получился очень крутой эксперимент", – считает шоумен.Вместе с Гузеевой и Харламовым в фильме снялись Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие. Премьера "Тещи" запланирована на 30 ноября этого года.

https://ria.ru/20230525/tnt-1874093855.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, новости культуры, кино и сериалы, лариса гузеева, гарик харламов (игорь), централ партнершип, казахстан, россия