https://ria.ru/20230907/trevoga-1894651395.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.09.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T01:04
2023-09-07T01:04
2023-09-07T01:08
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 0.51 по 0.55 (совпадает с мск).Ранее тревога была объявлена в Одесской и Сумской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230907/sumy-1894650325.html
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украина, николаевская область, в мире, вооруженные силы рф, днепропетровская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, В мире, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Киев
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги