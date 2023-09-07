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В Херсонской области запустят более 300 новых станций сотовой связи

В Херсонской области запустят более 300 новых станций сотовой связи - РИА Новости, 07.09.2023

В Херсонской области запустят более 300 новых станций сотовой связи

В Херсонской области в этом году запустят более 300 новых станций сотовой связи, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:47

2023-09-07T14:47

2023-09-07T14:47

в мире

технологии

херсонская область

днепр (город)

россия

андрей алексеенко

к-телеком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. В Херсонской области в этом году запустят более 300 новых станций сотовой связи, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале. Ранее первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко поручил усилить работу по улучшению качества связи в Херсонской и Запорожской областях."Мы продолжаем большую программу модернизации объектов связи по всей территории области. Всего за этот год планировали ввести больше 300 новых базовых станций. Но работа идет с опережением графика, и станций успеваем запустить даже больше. К концу года "белых пятен" без связи в наших населенных пунктах быть не должно", - написал Алексеенко.В частности, по его словам, надежная мобильная связь и скоростной интернет уже заработали в самых отдаленных районах 15-километровой прифронтовой зоны вдоль Днепра. "Это Великолепетихский и Горностаевский округа. Восстановлены 6 объектов связи и построено с нуля еще две башни. В общей сложности заработали 16 новых базовых станций формата 2G/4G в населенных пунктах Великая Лепетиха, Князегригорьевка, Каиры, Горностаевка", - подчеркнул Алексеенко. По его словам, работу провел оператор связи ООО "К-Телеком". "Нормальная современная связь в этих районах, где обстрелы нацистов происходят ежедневно, просто критически важна. В том числе и для организации дистанционного обучения школьников", - подчеркнул глава правительства. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230906/wi-fi-1894511692.html

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Наталья Макарова

в мире, технологии, херсонская область , днепр (город), россия, андрей алексеенко, к-телеком