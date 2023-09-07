В Херсонской области запустят более 300 новых станций сотовой связи
В Херсонской области в этом году запустят более 300 новых станций сотовой связи
Вышка мобильной связи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. В Херсонской области в этом году запустят более 300 новых станций сотовой связи, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.
Ранее первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко поручил усилить работу по улучшению качества связи в Херсонской и Запорожской областях.
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"Мы продолжаем большую программу модернизации объектов связи по всей территории области. Всего за этот год планировали ввести больше 300 новых базовых станций. Но работа идет с опережением графика, и станций успеваем запустить даже больше. К концу года "белых пятен" без связи в наших населенных пунктах быть не должно", - написал Алексеенко.
В частности, по его словам, надежная мобильная связь и скоростной интернет уже заработали в самых отдаленных районах 15-километровой прифронтовой зоны вдоль Днепра.
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"Это Великолепетихский и Горностаевский округа. Восстановлены 6 объектов связи и построено с нуля еще две башни. В общей сложности заработали 16 новых базовых станций формата 2G/4G в населенных пунктах Великая Лепетиха, Князегригорьевка, Каиры, Горностаевка", - подчеркнул Алексеенко.
По его словам, работу провел оператор связи ООО "К-Телеком".
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"Нормальная современная связь в этих районах, где обстрелы нацистов происходят ежедневно, просто критически важна. В том числе и для организации дистанционного обучения школьников", - подчеркнул глава правительства.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.