https://ria.ru/20230907/sputnik-1894663220.html

В Приамурье показали макет первого российско-китайского спутника "Дружба"

В Приамурье показали макет первого российско-китайского спутника "Дружба" - РИА Новости, 07.09.2023

В Приамурье показали макет первого российско-китайского спутника "Дружба"

Макет первого российско-китайского спутника "Дружба", который запустят с космодрома "Восточный", представили губернатору Амурской области Василию Орлову в музее РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T06:46

2023-09-07T06:46

2023-09-07T06:46

амурская область

василий орлов (губернатор)

роскосмос

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен – РИА Новости. Макет первого российско-китайского спутника "Дружба", который запустят с космодрома "Восточный", представили губернатору Амурской области Василию Орлову в музее Амурского госуниверситета, сообщает правительство Приамурья. "АмГУ несколько лет успешно занимается подготовкой специалистов ракетно-космических и инженерных специальностей для космодрома Восточный, сейчас там трудится около 150 выпускников. По ракетно-технической направленности АмГУ работает и с китайскими вузами. Спутник, который студенты создали, - яркий пример того, что дружба и сотрудничество наших приграничных регионов распространяются на все сферы, в том числе выходят на космический уровень", - сказал Орлов. Кроме того, в выставочном зале ракетно-космической техники в вузе главе региона показали ракетные двигатели и блоки, скафандр последнего образца. Экспонаты предоставил Роскосмос. Как рассказал ректор АмГУ Андрей Плутенко, первый российско-китайский спутник "Дружба" уже готов. Скоро его доставят в Приамурье, далее он пройдет предполетные испытания, а 5 декабря его планируется запустить с космодрома Восточный. Сборкой спутника занимались студенты АмГУ и Харбинского политехнического университета. Аппарат будет использоваться для съемки природных явлений и поиска пропавших объектов, для этого его оснастили специальной камерой высокого разрешения для дистанционного зондирования Земли.

https://ria.ru/20230905/kitay-1894263598.html

амурская область

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амурская область, василий орлов (губернатор), роскосмос