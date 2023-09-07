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Рок-музыкант Брюс Спрингстин перенес все концерты из-за болезни - РИА Новости, 07.09.2023
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Шоубиз
 
10:10 07.09.2023 (обновлено: 12:23 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/springstin-1894681264.html
Рок-музыкант Брюс Спрингстин перенес все концерты из-за болезни
Рок-музыкант Брюс Спрингстин перенес все концерты из-за болезни - РИА Новости, 07.09.2023
Рок-музыкант Брюс Спрингстин перенес все концерты из-за болезни
Американский певец и лидер рок-группы The E Street Band Брюс Спрингстин отложил все концерты, запланированные в сентябре, из-за болезни, говорится на странице... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:10
2023-09-07T12:23
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Американский певец и лидер рок-группы The E Street Band Брюс Спрингстин отложил все концерты, запланированные в сентябре, из-за болезни, говорится на странице музыканта в соцсети X (бывшая Twitter)."Брюс Спрингстин и группа E Street Band отложили все выступления, запланированные на сентябрь 2023 года. Спрингстин проходит курс лечения от симптомов язвенной болезни. По мнению его медицинских консультантов, певцу следует отложить оставшиеся шоу", – сообщается в тексте публикации. В августе 73-летний Спрингстин перенес два концерта в Филадельфии, которые должны были состояться 16 и 18 числа. Тогда причиной отмены тоже указали проблемы со здоровьем, но без уточнения, что именно случилось с рокером. Брюс Спрингстин — один из самых популярных музыкантов в США. Он многократный обладатель премий "Грэмми", а также "Оскара", двух "Золотых глобусов" и спецпремии "Тони".
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, брюс спрингстин, филадельфия, сша
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Брюс Спрингстин, Филадельфия, США
Рок-музыкант Брюс Спрингстин перенес все концерты из-за болезни

Лидер рок-группы The E Street Band отменил все концерты из-за язвенной болезни

© AP Photo / Susan WalshАмериканский певец Брюс Спрингстин
Американский певец Брюс Спрингстин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Американский певец и лидер рок-группы The E Street Band Брюс Спрингстин отложил все концерты, запланированные в сентябре, из-за болезни, говорится на странице музыканта в соцсети X (бывшая Twitter).
«
"Брюс Спрингстин и группа E Street Band отложили все выступления, запланированные на сентябрь 2023 года. Спрингстин проходит курс лечения от симптомов язвенной болезни. По мнению его медицинских консультантов, певцу следует отложить оставшиеся шоу", – сообщается в тексте публикации.
В августе 73-летний Спрингстин перенес два концерта в Филадельфии, которые должны были состояться 16 и 18 числа. Тогда причиной отмены тоже указали проблемы со здоровьем, но без уточнения, что именно случилось с рокером.
Брюс Спрингстин — один из самых популярных музыкантов в США. Он многократный обладатель премий "Грэмми", а также "Оскара", двух "Золотых глобусов" и спецпремии "Тони".
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