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Рок-музыкант Брюс Спрингстин перенес все концерты из-за болезни

Рок-музыкант Брюс Спрингстин перенес все концерты из-за болезни - РИА Новости, 07.09.2023

Рок-музыкант Брюс Спрингстин перенес все концерты из-за болезни

Американский певец и лидер рок-группы The E Street Band Брюс Спрингстин отложил все концерты, запланированные в сентябре, из-за болезни, говорится на странице... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:10

2023-09-07T10:10

2023-09-07T12:23

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Американский певец и лидер рок-группы The E Street Band Брюс Спрингстин отложил все концерты, запланированные в сентябре, из-за болезни, говорится на странице музыканта в соцсети X (бывшая Twitter)."Брюс Спрингстин и группа E Street Band отложили все выступления, запланированные на сентябрь 2023 года. Спрингстин проходит курс лечения от симптомов язвенной болезни. По мнению его медицинских консультантов, певцу следует отложить оставшиеся шоу", – сообщается в тексте публикации. В августе 73-летний Спрингстин перенес два концерта в Филадельфии, которые должны были состояться 16 и 18 числа. Тогда причиной отмены тоже указали проблемы со здоровьем, но без уточнения, что именно случилось с рокером. Брюс Спрингстин — один из самых популярных музыкантов в США. Он многократный обладатель премий "Грэмми", а также "Оскара", двух "Золотых глобусов" и спецпремии "Тони".

https://ria.ru/20230831/zivert-1893422157.html

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Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, брюс спрингстин, филадельфия, сша