https://ria.ru/20230907/springstin-1894681264.html
Рок-музыкант Брюс Спрингстин перенес все концерты из-за болезни
Рок-музыкант Брюс Спрингстин перенес все концерты из-за болезни - РИА Новости, 07.09.2023
Рок-музыкант Брюс Спрингстин перенес все концерты из-за болезни
Американский певец и лидер рок-группы The E Street Band Брюс Спрингстин отложил все концерты, запланированные в сентябре, из-за болезни, говорится на странице... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:10
2023-09-07T10:10
2023-09-07T12:23
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
брюс спрингстин
филадельфия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101539/29/1015392944_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_6117be302759e6bb763970ae7dd28065.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Американский певец и лидер рок-группы The E Street Band Брюс Спрингстин отложил все концерты, запланированные в сентябре, из-за болезни, говорится на странице музыканта в соцсети X (бывшая Twitter)."Брюс Спрингстин и группа E Street Band отложили все выступления, запланированные на сентябрь 2023 года. Спрингстин проходит курс лечения от симптомов язвенной болезни. По мнению его медицинских консультантов, певцу следует отложить оставшиеся шоу", – сообщается в тексте публикации. В августе 73-летний Спрингстин перенес два концерта в Филадельфии, которые должны были состояться 16 и 18 числа. Тогда причиной отмены тоже указали проблемы со здоровьем, но без уточнения, что именно случилось с рокером. Брюс Спрингстин — один из самых популярных музыкантов в США. Он многократный обладатель премий "Грэмми", а также "Оскара", двух "Золотых глобусов" и спецпремии "Тони".
https://ria.ru/20230831/zivert-1893422157.html
филадельфия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101539/29/1015392944_0:0:1981:1485_1920x0_80_0_0_62f5b7b3a6bdc98b11fda6fd1125bd1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, брюс спрингстин, филадельфия, сша
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Брюс Спрингстин, Филадельфия, США
Рок-музыкант Брюс Спрингстин перенес все концерты из-за болезни
Лидер рок-группы The E Street Band отменил все концерты из-за язвенной болезни