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Лидер рок-группы The E Street Band перенес концерты в США из-за болезни - РИА Новости, 17.08.2023
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Шоубиз
 
16:46 17.08.2023 (обновлено: 16:48 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/springstin-1890639819.html
Лидер рок-группы The E Street Band перенес концерты в США из-за болезни
Лидер рок-группы The E Street Band перенес концерты в США из-за болезни - РИА Новости, 17.08.2023
Лидер рок-группы The E Street Band перенес концерты в США из-за болезни
Американский певец Брюс Спрингстин и лидер рок-группы The E Street Band отложил запланированные концерты в штате Филадельфия из-за болезни, говорится на... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:46
2023-08-17T16:48
шоубиз
филадельфия
сша
брюс спрингстин
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американский певец Брюс Спрингстин и лидер рок-группы The E Street Band отложил запланированные концерты в штате Филадельфия из-за болезни, говорится на странице музыканта в соцсети X (бывшая Twitter)."В связи с болезнью Брюса Спрингстина его концерты совместно с группой E Street Band на (стадионе – ред.) Citizens Bank Park в Филадельфии 16 и 18 августа были перенесены", — сообщается в публикации.Что именно случилось с 73-летним Спрингстином, пока неизвестно.Отмечается, что сейчас идут переговоры по переносу отложенных выступлений, поэтому все билеты, купленные ранее, будут действительны в новые даты.Брюс Спрингстин — один из самых популярных музыкантов в США. Он многократный обладатель премий "Грэмми", а также "Оскара", двух "Золотых глобусов" и спецпремии "Тони".
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филадельфия, сша, брюс спрингстин, twitter, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Филадельфия, США, Брюс Спрингстин, Twitter, Новости шоу-бизнеса
Лидер рок-группы The E Street Band перенес концерты в США из-за болезни

Певец Брюс Спрингстин отложил концерты 16 и 18 августа в США из-за болезни

© AP Photo / Invision/ Greg AllenАмериканский музыкант Брюс Спрингстин
Американский музыкант Брюс Спрингстин - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Invision/ Greg Allen
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американский певец Брюс Спрингстин и лидер рок-группы The E Street Band отложил запланированные концерты в штате Филадельфия из-за болезни, говорится на странице музыканта в соцсети X (бывшая Twitter).
«
"В связи с болезнью Брюса Спрингстина его концерты совместно с группой E Street Band на (стадионе – ред.) Citizens Bank Park в Филадельфии 16 и 18 августа были перенесены", — сообщается в публикации.
Что именно случилось с 73-летним Спрингстином, пока неизвестно.
Отмечается, что сейчас идут переговоры по переносу отложенных выступлений, поэтому все билеты, купленные ранее, будут действительны в новые даты.
Брюс Спрингстин — один из самых популярных музыкантов в США. Он многократный обладатель премий "Грэмми", а также "Оскара", двух "Золотых глобусов" и спецпремии "Тони".
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ШоубизФиладельфияСШАБрюс СпрингстинTwitterНовости шоу-бизнеса
 
 
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