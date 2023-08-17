https://ria.ru/20230817/springstin-1890639819.html

Лидер рок-группы The E Street Band перенес концерты в США из-за болезни

Лидер рок-группы The E Street Band перенес концерты в США из-за болезни - РИА Новости, 17.08.2023

Лидер рок-группы The E Street Band перенес концерты в США из-за болезни

Американский певец Брюс Спрингстин и лидер рок-группы The E Street Band отложил запланированные концерты в штате Филадельфия из-за болезни, говорится на... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:46

2023-08-17T16:46

2023-08-17T16:48

шоубиз

филадельфия

сша

брюс спрингстин

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американский певец Брюс Спрингстин и лидер рок-группы The E Street Band отложил запланированные концерты в штате Филадельфия из-за болезни, говорится на странице музыканта в соцсети X (бывшая Twitter)."В связи с болезнью Брюса Спрингстина его концерты совместно с группой E Street Band на (стадионе – ред.) Citizens Bank Park в Филадельфии 16 и 18 августа были перенесены", — сообщается в публикации.Что именно случилось с 73-летним Спрингстином, пока неизвестно.Отмечается, что сейчас идут переговоры по переносу отложенных выступлений, поэтому все билеты, купленные ранее, будут действительны в новые даты.Брюс Спрингстин — один из самых популярных музыкантов в США. Он многократный обладатель премий "Грэмми", а также "Оскара", двух "Золотых глобусов" и спецпремии "Тони".

https://ria.ru/20230810/little-1889357971.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

филадельфия, сша, брюс спрингстин, twitter, новости шоу-бизнеса