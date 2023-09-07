https://ria.ru/20230907/spravka-1894728107.html

Справка об отсутствии судимости: для чего нужна, где ее получить

Справка об отсутствии судимости: сколько действует, как и где получить

Справка об отсутствии судимости: для чего нужна, где ее получить

Справка о несудимости отражает актуальные сведения о факте уголовного преследования, его прекращения или отсутствия. В каких случаях она может потребоваться,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:56

2023-09-07T13:56

2023-09-07T13:56

общество

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейская юридическая служба

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889062433_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4beb97346aaaceba53a91fe421cad1c1.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Справка о несудимости отражает актуальные сведения о факте уголовного преследования, его прекращения или отсутствия. В каких случаях она может потребоваться, как ее получить через Госуслуги, МФЦ или МВД и сколько это стоит, основные сведения, срок действия и формирования документа, причины отказа в выдаче, – в материале "РИА Новости".Справка об отсутствии судимостиСправка об отсутствии (наличии) судимости или факта уголовного преследования - официальный документ, который выдается Министерством внутренних дел России.Что такое судимостьСудимость - это юридический термин, означающий, что лицо, совершившее преступление, было осуждено по приговору суда.“Человек считается судимым с момента вступления в законную силу обвинительного приговора и до момента погашения или снятия судимости. Если судимость будет снята или погашена, то все правовые последствия, связанные с ее наличием и предусмотренные Уголовным законом России, аннулируются”, — поясняет адвокат Шон Бетрозов, учредитель АК “Betrozoff и Законъ”.Не судимым в юридическом смысле гражданин является в том случае, если он не нарушал закон и не был осужден за преступление или полностью освобожден от наказания.Шон Бетрозов поясняет, что погашение судимости происходит автоматически после установленного законом срока отбытия или исполнения наказания:Снятие судимости происходит по решению суда, для того, чтобы это сделать досрочно, осужденному необходимо обратиться туда с ходатайством.Для чего нужна справка“Справка о наличии (отсутствии) судимости и(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования” (полное название документа) показывает, привлекался ли человек к уголовной ответственности или нет. Она выдается физическим лицам. Получить ее можно не только на себя, но и на ребенка, а также опекаемых или находящихся под попечительством детей или взрослых.“Так, например, в отношении гражданина могло быть уголовное преследование, которое прекращено, или лицо признано невиновным - все это будет указано в документе. В нем же отражаются сведения за какое преступление человек привлекался, когда и чем это закончилось (например, примирением сторон - тогда судимости нет, но информация об этом в справке есть)”, - комментирует адвокат Александра Кузнецова, член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.По словам Шона Бетрозова, необходимость получения документа может возникнуть в разных случаях:● Трудоустройство. Работодатель при приеме на работу по некоторым профессиям обязан попросить у соискателя такую справку. Трудовое законодательство России запрещает наличие судимости у кандидатов, желающих трудоустроиться в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, работником соцзащиты, главным бухгалтером, в авиационный персонал, водителем такси и общественного транспорта, работником, отвечающим за безопасность объектов топливно-энергетического комплекса и транспортную безопасность, на службу в таможенный орган, полицию, ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру.● Получение визы. Некоторые страны требуют наличие этого документа у иностранных граждан, которые хотят получить визу, чтобы проверить их благонадежность и отсутствие криминального прошлого.● Поступление в ведомственное учебное заведение (МВД, ФСБ, ФСИН). Для поступления в ведомственное учебное заведение потребуется справка об отсутствии судимости, поскольку эти ВУЗы готовят кадровых работников правоохранительной системы России.● Оформление опеки или попечительства. Опекуны и попечители не должны иметь судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления. Также справка необходима им для того, чтобы подтвердить факт отсутствия уголовного преследования за преступления, связанные с жизнью и здоровьем людей, свободой, честью и достоинством личности, их поведением в обществе.Кроме того, арендодатели могут попросить предоставить справку о несудимости для проверки надежности и ответственности потенциального арендатора. Это не обязательное условие, но частая практика среди владельцев помещений, желающих убедиться, что гражданин не имел серьезных нарушений закона или предыдущих преступлений, которые могут свидетельствовать о возможных проблемах. При этом важно обеспечить безопасность личной информации арендатора, так как информация о правовом статусе человека, содержащаяся в данной справке, конфиденциальна.Что содержитСправка на бумажном носителе состоит из двух частей: основной и корешка. Содержит обязательные реквизиты: номер, наименование органа МВД, дату выдачи, оттиск гербовой печати, подпись. На руки заявителю выдают основную часть документа для предъявления работодателю, корешок хранится в МВД три месяца.Справка имеет несколько граф:“При наличии информации об уголовном преследовании лица либо о его прекращении, в этой графе указываются дата возбуждения дела, наименование уполномоченного на это органа, статья УК РФ, срок и вид наказания, дата и основание прекращения преследования”, - поясняет Шон Бетрозов.ВидыПолучить справку можно в бумажном или электронном виде. Работодатель не вправе требовать от сотрудника предоставить именно бумажный документ. Оба варианта, по словам Шона Бетрозова, имеют равную юридическую силу.Электронная справка поступает в формате pdf в личный кабинет на "Госуслугах", подписанная электронной подписью сотрудника МВД. Ее можно будет скачать на флеш карту, диск или переслать по электронной почте. Важно сохранить вместе со справкой и саму электронную подпись работника МВД, которая высылается заявителю в формате sig.Документ на бумажном бланке можно получить в МВД или МФЦ. Справка будет выдана с подписью и заверена печатью ведомства. Эксперт поясняет, что бумажный вариант документа может пригодиться при оформлении апостиля (международной легализации документа), нотариальном переводе, получении вида на жительство за границей, рабочей или учебной визы.Сколько действуетСрок действия справки о судимости законом не регламентирован. Однако, по словам юристов, при трудоустройстве период действия документа может устанавливать руководство организации. Некоторые работодатели прописывают требования к давности выдачи в локальных нормативных актах.Как получить справку о несудимостиИльдар Макешов, юрист Европейской юридической службы, уточняет, что порядок выдачи предусмотрен Административным регламентом по предоставлению государственной услуги по выдаче справок и утв. Приказом МВД России от 27.09.2019 № 660.Где можно получитьВыдача справок о наличии (отсутствии) судимости на территории Российской Федерации осуществляется ФКУ "ГИАЦ МВД России" и ИЦ (Информационным центром). Заказать ее можно при личном посещении этих ведомств, а также через МФЦ или интернет-портал "Госуслуги".МВДЧтобы получить оригинальную справку на бланке строгой отчетности с синей печатью МВД необходимо подать заявление в ГИАЦ МВД. Заявитель может обратиться как лично, так и через уполномоченного представителя. Заявление оформляется письменно или в электронном виде с применением ЭЦП (электронной цифровой подписи). При личном посещении понадобятся документы, удостоверяющие личность.МФЦМожно обратиться в любой МФЦ и взять талон “Услуги Министерства внутренних дел”. Сотрудник центра предоставит бланк заявления, который нужно заполнить и сдать в соответствующее окно услуг. Срок формирования справки - 30 дней.ГосуслугиНа портале необходимо перейти в раздел "Получение справки об отсутствии (наличии) судимости" и выбрать форму – бумажную или электронную. Для того, чтобы получить электронную справку, понадобится заполнить заявление и приложить к нему фото или отсканированные копии страниц паспорта, содержащих личные сведения, место регистрации и семейное положение. Документ будет направлен в кабинет заявителя на Госуслугах в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления. В бумажном виде его можно будет получить в любом МФЦ по выбору.Необходимые документыВсе документы, подаваемые для получения справки о судимости, должны быть на русском языке либо иметь нотариальный перевод. Помимо заявления нужно предоставить:Шон Бетрозов дополняет, что иностранные граждане и лица без гражданства для получения справки о судимости должны предоставить:Срок получения ответа и стоимостьФормирование справки занимает до 30 календарных дней. Шон Бетрозов объясняет, что в случае подачи заявления через МФЦ, срок оказания услуги может увеличиться еще на 4 дня. Госпошлиной выдача не облагается, за исключением случая проставления апостиля (специальной печати, подтверждающей подлинность документа). В этом случае потребуется оплатить за услугу 2500 рублей.Причины для отказа в выдачеОснованиями для отказа в выдаче справки о судимости служат:Нужно ли заверять справку и доказывать ее подлинностьПравила и требования для получения справок о несудимости в разных странах могут отличаться. Документ, выданный МВД или соответствующими подразделениями в Российской Федерации, имеет оригинальную печать и рукописную или электронную подпись. Его подлинность на территории России подтверждать не нужно.За границей может потребоваться легализация документа, включая проставление апостиля. В этом случае необходимо обратиться в Министерство внутренних дел РФ, заполнить заявление и приложить к нему паспорт, а также оплатить государственную пошлину - 2500 рублей. Срок заверения составляет пять рабочих дней с момента подачи заявки.Если справка о несудимости нужна на другом языке (например, при выезде за границу или сотрудничестве с иностранными компаниями), может потребоваться официальный перевод. Выполнить это может профессиональный переводчик или нотариус. Чтобы документ оставался легальным и признаваемым, госорганы других стран принимают его одновременно с нотариальным переводом и апостилем. Рекомендуется узнать требования для использования справки о несудимости в конкретной ситуации, чтобы быть уверенным, что все необходимые процедуры по подтверждению подлинности выполнены в соответствии с требованиями принимающей страны.

https://ria.ru/20220611/zakon-1794765555.html

https://ria.ru/20220829/dokumenty-1812778989.html

https://ria.ru/20230828/grazhdanstvo-1892623542.html

https://ria.ru/20220524/taksi-1790380418.html

https://ria.ru/20220430/grazhdanstvo-1786294820.html

https://ria.ru/20220211/otsrochka-1772366457.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейская юридическая служба, санкт-петербург